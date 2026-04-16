Нерухомість "Київського радіозаводу" продали за ціною, яка в понад 20 разів нижча від ринкової

Йдеться про понад 10 тисяч квадратних метрів.

Нерухомість «Київського радіозаводу» продали у 23 рази дешевше від ринкової вартості. Йдеться про понад 10 тисяч квадратних метрів майна.

Про це заявив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Шість об’єктів нерухомості, серед яких корпуси заводоуправління, караульні приміщення та виробничі будівлі, були продані за 2,7 млн грн. Водночас їхня ринкова вартість становила понад 62 млн грн.

"Значні збитки, завдані державі, підтверджені висновками судових експертиз. Фактично майно реалізували у 23 рази дешевше. Крім того, продаж здійснювався попри законодавчу заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі", - йдеться в заяві Генпрокурора.

Організував такий продаж арбітражний керуючий, який на той час виконував повноваження ліквідатора стратегічного підприємства. 

Йому вже повідомлено про підозру, а на майно накладено арешт.

Перевіряється також причетність до злочину інших осіб.

