У Одесі викрили схему комунальників із «мертвими душами» і незаконною мобілізацією

Правоохоронці викрили на Одещині схему із незаконними нарахуваннями та бронюванням. На комунальному підприємстві критичної інфраструктури фіктивно оформили 90 людей і нарахували їм майже 15 млн грн зарплати, а частині ще й незаконно дали відстрочку від мобілізації.

Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, йдеться про підприємство житлово-комунального сервісу, працівники якого, зокрема, розчищають території та розбирають завали після обстрілів.

У поліції пишуть, що махінацію організували посадовці та працівники одного з житлово-комунальних сервісів Одеси. Серед фігурантів: виконувач обов’язків директора та двоє його заступників, начальник відділу кадрів, а також головний інженер.

З’ясували, що посадовці фіктивно працевлаштовували осіб на різні технічні посади: малярів, двірників, електриків, слюсарів, пічників. Проте «працівники» фактично не виходили на роботу, а нараховану їм заробітну плату передавали організаторам. Отримані кошти учасники групи розподіляли між собою. Загалом спільники привласнили майже 15 мільйонів гривень з бюджету територіальної громади міста Одеси.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків докази

Схема діяла з лютого 2024 року по липень 2025 року. За цей час фігурантам вдалося «працевлаштувати» близько 90 осіб.

Ще одним джерелом незаконного збагачення була схема щодо військовозобов’язаних: через формальне оформлення на підприємстві критичної інфраструктури їм надавали відстрочку від служби в ЗСУ. Поліцейські встановили 13 випадків такого фіктивного бронювання.

Щоб приховати оборудки, змовники під час перевірок імітували присутність працівників на робочих місцях. Для цього їх просили одягнути уніформу та створювали видимість реальної зайнятості, аби відповідати образу звичайного робітника.

Через наявність у штатному розписі «мертвих душ» реальні працівники змушені були виконувати підвищений обсяг робіт, забезпечуючи формальне виконання завдань підприємства, зокрема з технічного обслуговування житлового фонду.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів і вилучили докази, зокрема документи, чорнові списки, банківські картки та інше.

Слідчі одеської поліції повідомили п’ятьом спільникам про підозру. Відповідно до вчиненого учасникам організованої групи інкримінують:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1);

зловживання владою або службовим становищем ( ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364) ;

службове підроблення (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Усіх підозрюваних затримано. Двох суд взяв під варту без права застави. Ще трьом визначили альтернативу застави від 4 до майже 5 млн грн.