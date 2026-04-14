У Львові двох підлітків засудили за підготовку теракту

У Львові двоє підлітків отримали тюремні терміни за підготовку теракту. Імовірно – на замовлення Росії.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, прокурори довели в суді вину двох 17-річних мешканців Черкащини, які, шукаючи «легких грошей» у Telegram, погодились на пропозицію щодо вчинення теракту. Пропозиція ймовірно надійшла від представників РФ.

Їх обох засуджено до 3 років позбавлення волі.

Довели, що обоє діяли за інструкціями «кураторів» з месенджера та були залучені до підривної діяльності проти громадської безпеки в умовах воєнного стану. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль у громадському місці, а дівчина – забезпечити дистанційну відеофіксацію.

У кінці серпня минулого року неповнолітній приїхав до Львова, поселився у готелі. За вказаними ворогом координатами він відшукав у парку мобільний телефон і рюкзак з вибухівкою. Згодом до нього приєдналася дівчина. Тієї ж ночі вони прибули на паркувальний майданчик біля житлового будинку та заклали вибухівку під автомобіль.

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій містив понад 4 кг вибухової речовини з металевими елементами ураження, що у разі детонації загрожувало б життю і здоров’ю людей, а також могло призвести до значних руйнувань.Правоохоронці вчасно запобігли теракту і неповнолітніх затримали на місці.

Обвинуваченим інкриміновано закінчений замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України).

До набрання вироком законної сили неповнолітні перебуватимуть під вартою. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.