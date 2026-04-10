У Львові суд розгляне справу про використання фейкової інвалідності для виїзду за кордон

Шістьох осіб підозрюють також у незаконному отриманні виплат.

У Львові прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно 6 осіб, які використовували фейкові довідки про інвалідність для отримання виплат, а дехто з них – для безперешкодного виїзду за кордон.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що вони незаконно отримали бюджетні виплати, а двоє чоловіків також виїжджали за кордон – один раз і 13 разів відповідно. 

Збитки державі понад 530 тис. грн відшкодовано.

Серед обвинувачених: троє жінок із Львівського регіону та троє чоловіків із Львівщини й Прикарпаття. У квітні-серпні 2022 року вони отримали підроблені довідки МСЕК про III групу інвалідності та на їх підставі оформили щомісячні виплати. 

Жоден із них не мав законних підстав для встановлення інвалідності, а військовозобов’язані чоловіки – для виїзду за кордон.

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, пособництво у підробленні та використання підроблених документів.

﻿
