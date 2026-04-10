У Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на високопосадовця ВМС ЗСУ на замовлення росіян.

«Департамент контррозвідки СБУ спільно із управлінням Служби безпеки в Одеській області зірвав спробу рашистів здійснити замовне вбивство високопосадовця Сил оборони України», – повідомили у СБУ.

Зазначається, що чоловіка затримали «на гарячому». Як встановило розслідування, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український офіцер.

Імітуючи ремонт велосипеда, чоловік, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець. Коли авто наблизилось до виїзду, агент кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію.

Фото: СБУ У Одесі кілер намагався вбити офіцера ВМС

«У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО «А» СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під «ковпаком» і задокументувала кожен його крок», – розповіли у спецслужбі.

За матеріалами слідства, завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами 37-річний житель однієї з Балканських країн. У лютому 2026 року іноземець під виглядом туриста прибув до Києва, а згодом поїхав до Одеси виконувати російське замовлення. Там він отримав від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями.

Далі чоловік відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого «погодив» з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху. Для конспірації кілер регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів.

Слідчі Служби безпеки повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.