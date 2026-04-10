Вночі росіяни цілили по енергетичній та портовій інфраструктурі Одещини

Люди не постраждали.

У ніч на 10 квітня російська армія атакувала Одеську область, зокрема портову та енергетичну інфраструктуру.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Вночі Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі», – розповів начальник ОВА.

Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

За словами Кіпера, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовані. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

А Лисак розповів, що майже всю ніч росіяни атакували Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури.