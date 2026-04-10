ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі росіяни цілили по енергетичній та портовій інфраструктурі Одещини

Люди не постраждали. 

Ліквідація наслідків російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 10 квітня російська армія атакувала Одеську область, зокрема портову та енергетичну інфраструктуру. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак. 

«Вночі Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі», – розповів начальник ОВА.

Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту. 

За словами Кіпера, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовані. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

А Лисак розповів, що майже всю ніч росіяни атакували Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies