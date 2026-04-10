Хто знімав Ісуса з хреста? Чому «другорядні» персонажі зовсім не другорядні

Чи дійсно була випадковою їхня поява? Ким був той чоловік, що допоміг Ісусові нести хрест? Чи знала Вероніка, що утирає обличчя самому Богові? Чим ризикували Йосип та Никодим, коли знімали з хреста та хоронили Ісуса? Про що попереджала дружина Пилата? І чому розбійник Варавва – це кожен із нас?

Коли згадуємо Страсті Христові, поруч з Ісусом бачимо головних «дійових осіб»: його учнів, передусім Юду та Петра, первосвященників, Понтія Пилата та інших відомих біблійних персонажів, які вплинули на ті події. Але були герої «другого плану», які трапилися на шляху Христа, і за власною волею чи випадково стали причетними до історії спасіння.

Священник Юліан Тимчук

Отче, почнімо з розбійника Варавви, який з’являється перед самою Хресною дорогою. Це той, кому пощастило уникнути страти. Чому і для чого так сталося?

Варавва згадується у всіх чотирьох євангелістів. У Марка йдеться, що він був розбійником і бунтівником, який під час заколоту вчинив убивство. І фактично Ісус займає місце Варавви, бо на свято Пасхи, як пише у Писанні, була можливість когось відпускати. І люди проголосували за розбійника, за вбивцю, щоб звільнити саме його, а Ісуса розіп'яти. Варавва - це образ кожного із нас – грішників, які мають шанс на спасіння. Бо він винний, але врятувався. Христос - не винний, але йде на смерть. «Він же був поранений за гріхи наші, за провини наші він був мучений. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми зцілені».

У тих подіях далі з’являються ще двоє розбійників – вони помирають на хрестах, поруч з Ісусом. І тільки один із них встигає зробити правильний вибір…

Покаявся один. І зробив це в останню мить перед смертю. Це йому Господь каже: «Сьогодні будеш в раю». Цього розбійника щоразу згадують на початку літургії. Священник із кадилом обходить святий престол і каже: «У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, в раю з розбійником…». Бог прийняв його покаяння. І це свідчить, що ніколи й нікому не пізно зробити крок до спасіння.

В якийсь момент на Хресній дорозі з’являється Симон із Киринеї, який допомагає нести хрест. Знаємо, що це не було його рішенням, його примусили.

У Божому задумі випадковостей немає. Про Симона йдеться у трьох Євангеліях – у Матвія, Марка і Луки. Його справді примусили нести хрест, він узяв його не зі своєї волі. У Матвія (16:24) написано: «Хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і за мною йде». Симон виконав цей заклик не абстрактно, а реально. Він бере на себе тягар, навіть не знаючи, що стає учасником спасіння. Його постать показує нам, що маємо бути готові допомогти іншому нести його хрест, не бути байдужими, розділити з кимось горе, що особливо актуально сьогодні у час війни, і взагалі бути підтримкою для людей. Симон теж ніс свій хрест. І ми несемо свій хрест у житті, але маємо допомагати й іншим.

Історія з хусткою Вероніки не потрапила до чотирьох канонічних Євангелій, але християни вірять, що це було насправді, і вшановують пам’ять Вероніки.

Так, її історія не записана у канонічних Євангеліях, але вона дійшла до нас у переданні церкви. Що Вероніка на шляху на Голгофу витерла обличчя Ісуса хустиною. І на полотні залишився відбиток обличчя Господнього, його образ. Чи знала Вероніка, кому вона утирає обличчя? Невідомо. Але, як каже Господь, «що ви зробили одному з найменших – мені зробили». Нагадаю, що ці слова з Євангелія від Матвія – це притча про Страшний суд. Це там Ісус Христос говорить, що треба нагого одягнути, хворого і ув’язненого відвідати – тобто робити добро і за це буде винагорода. Милосердя до Христа в його стражданні – це справжня віра. Бо якщо ти робиш комусь, то ти зробив це самому Богові. А от Вероніка виявила милосердя до змученого і приниженого чоловіка, а виявилося – до самого Бога. Вона не була серед головних персонажів біблійної історії, але й не залишилася осторонь: прийшла і стала учасницею Хресної дороги та історії спасіння.

Як так сталося, що сотник Лонгин, який не вперше супроводжував страту, зрозумів, що цього разу перед ним сам Господь?

В Євангелії від Марка читаємо: «Сотник сказав: «Воістину цей чоловік був син Божий». Його звали Лонгин. Це той центуріон, що пронизав списом тіло Ісуса. Він був язичником, та в мить смерті Христа визнав його Господом. Його слова – крик душі. Нам залишається лише здогадуватися, що саме торкнуло його серце. Бо ж, напевно, він бачив не одну смерть на хресті. А тут щось змінилося. Він став християнином, мучеником за віру.

Історія Лонгина також про те, що кожен має шанс, навіть попри грішне минуле, колишні погляди і дії. Причому замало сказати, мовляв, «я не грішу, ходжу до церкви, молюся, тож буду в раю». Якою б ти не був прекрасною людиною, поки не приймеш Ісуса в серце, поки не усвідомиш, що його хрест тебе змінив, все інше буде марним. Сотник це зрозумів.

Уявімо той момент, коли Ісус помер. Під хрестом залишалися вбита горем Марія, ще кілька жінок, які її підтримували, і улюблений учень Іван, очевидно, зовсім юний. Від них марно було сподіватися якихось дій. А тим часом Христос залишався на хресті, наближалася субота, й треба було поспішати з похованням. І в цей критичний момент з’являється Йосип Аримафейський, який бере ці клопоти на себе…

Йосипа Аримафейського згадують у всіх чотирьох Євангеліях. Він був таємним учнем Ісуса Христа. Був членом ради (синедріону), заможним і впливовим чоловіком. Але боявся публічно визнавати свої погляди. Саме він приходить до Понтія Пилата і просить віддати йому тіло Ісуса Христа. І далі хоронить його у своєму гробі. Як йдеться в Писанні, «знявши Його, обгорнув полотном і поклав Його в гробі, висіченому в скелі, де ще ніхто ніколи не лежав». Тут варто сказати, що мати гріб у той час не кожен міг собі дозволити. Це потребувало часу, зусиль і грошей.

Йосипові треба віддати належне - це був надзвичайний вчинок. Бо хто прийшов просити тіло? Не Андрій і не Петро, який зрікся Ісуса. Не Фома, а тим більше не Юда. Вони злякалися і поховалися. І в цей момент виходить Йосип Аримафейський, котрий просто взяв і зробив те, що хтось мав зробити. Це був відважний крок. У той момент він вчинив більше для Ісуса, ніж його учні. Кожен із нас може стати Йосипом. Кожен із нас може допомогти іншому.

Ще був Никодим – «чоловік із драбиною і кліщами», як його зображують на іконах. Хто він – той помічник Йосипа?

Він фарисей, один із юдейських начальників. Справді часто в іконописі Никодима зображено з драбиною і кліщами, чи ще якимись інструментами, бо він допомагав знімати тіло Ісуса з хреста. У той важкий момент він стає помічником Йосипа Аримафейського. А ще він приносить миро і алоє – пахощі для поховання Христа.

Історія Никодима і Йосипа свідчать, що й серед впливових і багатих були ті, хто шукав правду. Звичайно, вони теж боялися, бо ризикували не тільки своїм впливом і статусом, а й життям. Але вони не зрадили. У потрібний момент зробили правильний крок. І за це удостоїлися великої нагороди від Бога.

І недаремно церква проголосила їх святими.

Так. І варто згадати ще одну учасницю тих подій, яку згодом деякі церкви проголосили святою. І це теж, так би мовити, героїня другого плану. Це дружина Понтія Пилата. У Євангелії від Матвія (Мт. 27:19) сказано, що під час суду вона послала до Пилата слугу зі словами: «Не май нічого спільного з тим Праведником, бо я сьогодні уві сні багато страждала через Нього». Вона відчуває муки сумління, хоч і не причетна безпосередньо до покарання Ісуса. Відверто кажучи, у той час жінки не мали великого впливу в суспільстві. Але дружина Пилата не мовчить, вона застерігає, вона не хоче залишатися мовчазним свідком, а прагне діяти.

Але всі ці «герої другого плану» з’явилися в цій історії не просто так. Хтось шукає Бога там, де є найбільший біль, і знаходить. Хтось випадково приходить і змінюється.

Уже минуло понад 2000 років, а ми згадуємо усі ті події і тих людей.

Згадаймо ще про «масовку» - натовп, який ішов за Христом до певного моменту. Але не дійшов до самої вершини Голгофи.

Натовп йшов на Голгофу з цікавості. Не було телебачення й інтернету – мусили йти самі. А ще ж буквально недавно уся та юрба кричала «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїля!». Вони так вітали Ісуса Христа, бо, по-перше, розійшлася новина, що Христос воскресив Лазаря, а по-друге, певно, вони очікували нових чудес, зцілень, помноження хлібів і риби. А Господь виявився не такий, як вони собі уявляли: дива не сталося і вони розійшлися.

Я думаю, це такі ж люди, як ті, що прийдуть на Пасху з кошиком із ковбасою, паскою і крашанками. Причому, прийдуть не на літургію, а в останні хвилини, щоб освятити все і піти додому частуватися. Крім традиції, вони в церкві нічого не бачать. Традиція це не є погано. Але вона не має заміняти нам Спасителя, Ісуса Христа, Бога живого.

Воскресіння, як і було, так і є подією номер один в історії людства. І це зрозуміли небагато людей. Лише ті, хто зміг дійти до кінця. Сьогодні кожен із нас може відчути себе Вараввою чи побувати в ролі Йосипа або Вероніки – стати причетним до великої події. А хтось залишиться просто спостерігачем у натовпі.

Ким бути в цій історії – вибір за нами.