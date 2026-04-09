Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію росіян та ще низку логістичних об'єктів

Українські військові знищили також ворожий ЗРК.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові вразили російський ЗРК Тор, нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

В ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України вразили нафтоперекачувальну станцію “Крымская” у Краснодарському краї. 

"Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу “Тор М1” на ТОТ Донецької області. 

В Генштабі також розповіли про ураження складу матеріально-технічних засобів у Перевальську та складу боєприпасів на ТОТ Луганської області.

  • Раніше, Генштаб підтвердив ураження Силами оборони логістики росіян та БРК “Бастіон”. Сили оборони уразили дві російські нафтобази у Феодосії та Гвардійському на ТОТ Криму.
Читайте також
