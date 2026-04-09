Українські військові вразили російський ЗРК Тор, нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
В ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України вразили нафтоперекачувальну станцію “Крымская” у Краснодарському краї.
"Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу “Тор М1” на ТОТ Донецької області.
В Генштабі також розповіли про ураження складу матеріально-технічних засобів у Перевальську та складу боєприпасів на ТОТ Луганської області.
