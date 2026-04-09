Росія вербує громадян Камеруна на війну проти України

Камерун офіційно підтвердив загибель 16 своїх громадян, які воюють в Україні на боці РФ, але проєкт «Хочу жить» оприлюднив список із 93 убитих камерунських найманців.
Як ідеться на телеграм-каналі проєкту, реальні масштаби втрат серед вихідців з африканських країн значно більші.
Більшість загиблих — це молоді люди, які погодилися на службу в Міноборони РФ через обіцянки високої зарплатні та отримання російського громадянства. Наймолодшому учаснику оприлюдненого списку не виповнилося й 19 років; він загинув менш ніж через два місяці після підписання контракту.
Правозахисники зазначають, що виявлені 93 особи – це не остаточна кількість, реально камерунців можуть бути сотні.
Загалом у базі даних «Хочу житья» налічується майже 2500 найманців із Африки, які приєдналися до Збройних сил російської армії. Наразі підтвердили загибель понад 300 із них.
- У березні міністр інформації Зімбабве Жему Сода заявив, що громадян його держави втягнули у бойові дії через шахрайські вербувальні схеми. Людям обіцяли високооплачувану роботу, однак після прибуття до Росії у них відбирали документи й примусово відправляли на передову без належної підготовки. Наразі відомо щонайменше про 66 зімбабвійців, яких намагаються повернути.
- Того ж місяця стало відомо, що міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді вирушив до Москви, щоб змусити російську владу припинити вербування громадян на війну.