Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Росія вербує громадян Камеруна на війну проти України

Люди йдуть через обіцянки високої зарплатні і російського громадянства.

Фото: змі окупантів

Камерун офіційно підтвердив загибель 16 своїх громадян, які воюють в Україні на боці РФ, але проєкт «Хочу жить» оприлюднив список із 93 убитих камерунських найманців.

Як ідеться на телеграм-каналі проєкту, реальні масштаби втрат серед вихідців з африканських країн значно більші.

Більшість загиблих — це молоді люди, які погодилися на службу в Міноборони РФ через обіцянки високої зарплатні та отримання російського громадянства. Наймолодшому учаснику оприлюдненого списку не виповнилося й 19 років; він загинув менш ніж через два місяці після підписання контракту. 

Правозахисники зазначають, що виявлені 93 особи – це не остаточна кількість, реально камерунців можуть бути сотні.

Загалом у базі даних «Хочу житья» налічується майже 2500 найманців із Африки, які приєдналися до Збройних сил російської армії. Наразі підтвердили загибель понад 300 із них. 

  • У березні міністр інформації Зімбабве Жему Сода заявив, що громадян його держави втягнули у бойові дії через шахрайські вербувальні схеми. Людям обіцяли високооплачувану роботу, однак після прибуття до Росії у них відбирали документи й примусово відправляли на передову без належної підготовки. Наразі відомо щонайменше про 66 зімбабвійців, яких намагаються повернути.
  • Того ж місяця стало відомо, що міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді вирушив до Москви, щоб змусити російську владу припинити вербування громадян на війну.
Читайте також
