Міністр закордонних справ Кенії вирушив до Москви, щоб зупинити незаконне вербування африканців

У кенійському МЗС Росію звинуватили у використанні кенійців як “гарматного м’яса”.

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді вирушив сьогодні до Москви, щоб змусити російську владу припинити вербування громадян африканської країни до російської армії для війни в Україні.

Про це повідомляє DW.

Кремль залучив громадян десятків іноземних країн для своїх військових зусиль, причому багатьох обманом змусили думати, що їх наймають на цивільну роботу. Кенійські розвідувальні служби вважають, що до Росії заманили понад 1000 громадян.

Пріоритетом для Мудаваді буде пошук та звільнення кенійців, яких, за інформацією Найробі, таємно завербувала Росія та розгорнула для бойових дій в Україні.

ЗМІ пишуть, що кенійців вербують шахрайські агентства і відправляють їх на передову з мінімальною підготовкою.

У заяві Міністерства закордонних справ Кенії йдеться, що Мудаваді звернеться з Росії з проханням про “безпечну процедуру репатріації кенійських солдатів”.

Заступник Мудаваді звинуватив Росію у використанні кенійців як “гарматного м’яса”.

Посольство Росії в Найробі заперечує свою причетність до цієї схеми, називаючи ці твердження “небезпечними та оманливими”.