У російських містах з’являється дедалі більше реклами, що закликає жінок народжувати дітей.

Масштабні втрати у війні проти України різко загострили демографічну кризу в Росії. Через це Кремль намагається вирішити демографічну кризу через пропаганду народжуваності та стимулювання підліткових вагітностей.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У 2025 році коефіцієнт народжуваності там становив лише 1,37 дитини на жінку при мінімально необхідному рівні 2,1 для простого відтворення населення. У відповідь Кремль активізував пропаганду, спрямовану на заохочення народжуваності.

За даними розвідки, з початку повномасштабного вторгнення кількість публікацій про багатодітність у російських медіа зросла у сім разів. У містах з’являється дедалі більше реклами, що закликає жінок народжувати дітей. При цьому такі кампанії майже не говорять про радість батьківства, натомість використовують маніпулятивні повідомлення у стилі "ображай та вмовляй".

Особливу ставку влада робить на підліткову народжуваність. У низці регіонів – від Алтаю до Брянської області – у 2025–2026 роках запроваджують одноразові виплати від 100 до 150 тисяч рублів для вагітних школярок.

Резонанс викликала й студентська акція в одному з університетів Нижнього Новгорода зі слоганом "Зай, рожай!" (мовою оригіналу). Згодом ця фраза почала з’являтися на банерах у різних містах країни.

Паралельно, за даними розвідки, у росії розгортається тиск на медичних працівників. Зокрема, фонд Женщины за жизнь проводить так звані "контрольні закупівлі абортів", перевіряючи, чи достатньо активно лікарі відмовляють жінок від проведення процедури.

На вуличних плакатах також з’являються гасла на кшталт "Захисти мене сьогодні, а я тебе завтра", що прямо пов’язують народження дітей із майбутнім поповненням армії.

Крім того, суспільний резонанс викликали слова депутата держдуми Олександр Ільятяков, який заявив: "Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле".

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що така риторика демонструє офіційне ставлення російської влади до жінок як до ресурсу для подолання демографічної кризи та поповнення військових втрат.