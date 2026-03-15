Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому

Україна рік тому пропонувала США першим отримати її системи захисту проти дронів. Штати продемонстрували зацікавленість, зокрема і Дональд Трамп, сказав його український колега Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Питання полягало в роках і коштах. Україна розглядає систему, в якій зможуть працювати 200 компаній.

“І вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів. Можна обирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач хороший. Завтра інший, інша компанія з новою технологією – можна змінювати, бо треба бути гнучкими. Зі стратегічними партнерами ми можемо бути гнучкими, бо ми відкриті щодо технологій та усього іншого. Ось така була ідея. І ми були готові, і ми досі цілком готові. Ми будемо раді такому спільному використанню досвіду. І тому ми й запропонували. Але поки що, скажімо так, чіткої відповіді не отримали”, – сказав він.

Україна зробила цю пропозицію, бо хотіла віддячити США за допомогу, а також тому, що потребувала коштів.

“І коли США сказали, що готові продати нам зброю, ми відповіли: «Дуже дякуємо. Ми знаємо ціну цієї зброї». І в мене з’явилася ідея: гаразд, укладемо угоду щодо дронів. США отримають наші технології. Наші підприємства збільшать обсяги виробництва. Половина продукції піде на нашу передову, цього має вистачити. А половина потужностей, які зараз не можуть виробляти більше через фінансовий дефіцит, піде нашим партнерам. Першими знову будуть Сполучені Штати. Це була моя ідея. Ми отримаємо гроші, і ми вкладемо ці гроші у виробництво дронів”, – сказав він.

Втім, угоду з президентом Трампом не підписали.

“У мене немає відповіді чому. Можливо, це станеться пізніше, але я не впевнений. Ми говорили з країнами Європи щодо дронів – і з ними вже є домовленості. І до нас надходили такі запити з Близького Сходу, з країн Затоки – дуже конкретні запити з прямими пропозиціями, великими пропозиціями. Були пропозиції й із Африки й кількох інших країн. Але на початку ще близько року тому була розмова зі Сполученими Штатами. Я не знаю обсягу: скільки захочуть Сполучені Штати. І якщо у нас будуть вільні потужності, але працездатні, ми це зробимо, бо це добре для нашого експорту”, – сказав президент Володимир Зеленський.

Перша ідея полягала в тому, аби підписати договір на суму $30-35 млрд. Також Україна готова до спільного виробництва з розподілом навпіл: 50% її інженерів, 50% американських інженерів.

“І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США. Якщо у нас буде мирний час – сподіваюся, що буде – і якщо Америці знадобиться, на тому чи іншому напрямку, більший обсяг, у них буде першочергове право або пріоритет на все це, на весь обсяг. І така сама була моя пропозиція щодо України”, – пояснив Володимир Зеленський.

Поки що є перші виробничі лінії в Німеччині, Великій Британії, виробництво в Данії.

“Є також деякі країни або деякі компанії з приватного сектору цих країн, які могли б взяти і придбати деякі дрони з наших підприємств, не під егідою уряду. Тобто просто між приватним сектором і приватним сектором. Я вважаю, що це не дуже хороша ідея. Я знаю країни, у яких є сотні наших перехоплювачів. Я знаю конкретну компанію, яка є українсько-американською 50/50, і вони продавали перехоплювачі. І я сказав своєму міністерству оборони та подав відповідні сигнали цій приватній компанії, і я подавав їм сигнали багато разів. Я сказав їм: «Це недобре». Чому? Тому що у нас зараз висока репутація у світі. Ви надасте ці дрони. Вам вирішувати, чи продавати їх, якщо хочете, гаразд. Але без наших воїнів це не працюватиме. Це означає, що ви почнете говорити з нашими хлопцями. А це неприйнятно, щоб ви, просто приватний сектор, могли фактично забирати з нашого захисту воїнів чи операторів дронів. Це неприйнятно. Вони намагалися це зробити. І тому я сказав, що це повинна бути система, а не щось таке хаотичне, коли хтось до когось добіжав і щось отримав. Справа не в грошах приватного сектора, який продає свої дрони. Справа в репутації України”, – сказав він.