Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Посольство США в Багдаді закликає своїх громадян негайно залишити Ірак

Уряд США надасть допомогу тим, хто хоче покинути Ірак суходолом, оскільки повітряний простір закритий.

Фото: EPA/UPG

Посольство США в Багдаді закликало американців негайно покинути Ірак через погіршення безпекової ситуації, пише Bloomberg.

"Громадяни США повинні покинути Ірак зараз", – йдеться в заяві посольства – Громадянам США, які вирішили залишитися в Іраку, наполегливо рекомендується переглянути своє рішення з огляду на значну загрозу, яку становлять пов’язані з Іраном терористичні угруповання".

У диппредставництві додають, що пов’язані з Іраном терористичні угруповання неодноразово атакували Міжнародну зону в центрі Багдада. 

Згідно із заявою, район навколо міжнародного аеропорту Ербіля та консульства в Ербілі також зазнав неодноразових атак, що, ймовірно, є помстою за удари США та Ізраїлю по Ірану.

"Не намагайтеся приходити до посольства в Багдаді або генерального консульства в Ербілі з огляду на постійний ризик ракет, безпілотників та ракет в іракському повітряному просторі", – йдеться в заяві  посольства.

Посольство заявило, що уряд США надасть допомогу американцям, які намагаються покинути Ірак суходолом, оскільки іракський повітряний простір закритий.

