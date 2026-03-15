Посольство США в Багдаді закликає своїх громадян негайно залишити Ірак

Посольство США в Багдаді закликало американців негайно покинути Ірак через погіршення безпекової ситуації, пише Bloomberg.

"Громадяни США повинні покинути Ірак зараз", – йдеться в заяві посольства – Громадянам США, які вирішили залишитися в Іраку, наполегливо рекомендується переглянути своє рішення з огляду на значну загрозу, яку становлять пов’язані з Іраном терористичні угруповання".

У диппредставництві додають, що пов’язані з Іраном терористичні угруповання неодноразово атакували Міжнародну зону в центрі Багдада.

Згідно із заявою, район навколо міжнародного аеропорту Ербіля та консульства в Ербілі також зазнав неодноразових атак, що, ймовірно, є помстою за удари США та Ізраїлю по Ірану.

"Не намагайтеся приходити до посольства в Багдаді або генерального консульства в Ербілі з огляду на постійний ризик ракет, безпілотників та ракет в іракському повітряному просторі", – йдеться в заяві посольства.

Посольство заявило, що уряд США надасть допомогу американцям, які намагаються покинути Ірак суходолом, оскільки іракський повітряний простір закритий.