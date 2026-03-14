МЗС назвало абсурдними погрози представника іранського режиму Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН", - сказав Тихий, відповідаючи журналістам.
"Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", - додав він.
Водночас речник МЗС України наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.
- Раніше голова комітету з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак. Таку заяву в Ірані зробили через допомогу України збивати “шахеди” на Близькому Сході.