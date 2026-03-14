МЗС назвало абсурдними погрози представника іранського режиму Україні

Раніше іранський режим назвав Україну “законною ціллю” для атак.

речник МЗС України Георгій Тихий
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”

"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН", - сказав Тихий, відповідаючи журналістам.

"Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", - додав він.

Водночас речник МЗС України наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.

  • Раніше голова комітету з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак. Таку заяву в Ірані зробили через допомогу України збивати “шахеди” на Близькому Сході.
