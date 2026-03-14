Сайти МЗС Румунії зазнали кібератаки

Системи електронних віз та консульських послуг працювали зі збоями.

Міністерство закордонних справ Румунії поскаржилося на масовану кібератаку на свої цифрові платформи, передає Digi24.

Ціллю хакерів стали сайти eviza.mae.ro (оформлення електронних віз) та econsulat.ro (електронне консульство). Атаки типу DDoS були зафіксовані вдень 13 березня та в ніч на 14 березня.

За інформацією відомства, внаслідок штучного перевантаження трафіку портали працювали зі значними затримками, а в окремі проміжки часу були повністю недоступними.

Фахівці МЗС разом із профільними службами оперативно втрутилися в ситуацію, що дозволило мінімізувати наслідки. Наразі всі цифрові системи міністерства працюють у штатному режимі.

У МЗС Румунії наголошували, що такі атаки - це лише спроба заблокувати доступ до сервісів. «Жодна конфіденційна інформація не була скомпрометована, проте головною незручністю стало те, що громадяни тимчасово не могли отримати необхідні цифрові послуги», — зазначили у відомстві.

Там також додали, що кількість подібних атак на урядові ресурси Румунії останнім часом зростає, тому захист систем посилять.