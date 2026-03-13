Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Влітку планують відкрити новий пункт пропуску на кордоні із Румунією

Також планують збільшити пропускну спроможність пункту пропуску «Порубне – Сірет» і в майбутньому побудувати міст через Дунай. 

Влітку планують відкрити новий пункт пропуску на кордоні із Румунією
Ілюстративне фото
Фото: shop.vts.ua

Україна та Румунія планують розширити прикордонну інфраструктуру та транспортні коридори. Зокрема, влітку планують відкрити новий пункт пропуску на кордоні із Румунією. Також – збільшити пропускну спроможність пункту пропуску «Порубне – Сірет» і в майбутньому побудувати міст через Дунай.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, про це  домовилися вчора під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з румунським колегою Нікушором Даном.

Серед ключових пріоритетів – відкриття нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй». Планується, що вже влітку 2026 року пункт пропуску запрацює для легкового транспорту. Після реалізації першої черги його пропускна спроможність становитиме до 700 автомобілів на добу.

Окрему увагу на зустрічі приділили реконструкції пункту пропуску «Порубне – Сірет». Реалізація цього проекту дозволить збільшити пропускну здатність українсько-румунського кордону на 300 вантажівок щодня.

Також обговорили перспективний інфраструктурний проект – будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею. Новий міст може стати важливим транспортним коридором між Україною та Європейським Союзом та посилити логістичну спроможність регіону.

Крім цього говорили про розширення мережі пунктів пропуску, впровадження спільного митного та прикордонного контролю, а також розвитку нових транспортних маршрутів, зокрема залізничних.

  • Україна і Румунія вчора підписали низку двосторонніх документів під час візиту українського президента. Зокрема, підписано заяву щодо спільного виробництва оборонної продукції на території Румунії.
  • Також підписали рамкові домовленості між президентами щодо співробітництва в енергетичному секторі і спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією. 
