Шмигаль: ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати

Ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати. У результаті в частині регіонів відключення взагалі відсутні, в інших регіонах – це одна або півтори черги.

Як стало відомо із трансляції засідання ВР, про це розповів перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, дефіцит у пік споживання електроенергії складає близько 1 ГВт.

«Атомні електростанції працюють, теплоелектростанції також працюють, ГЕС та ГАЕС працюють. Сонце продовжує давати більше, завдяки чому в непікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні», – зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна продовжує імпортувати електроенергію. Імпорт складає близько 12% від загального споживання на добу, завдяки чому можна краще утримувати ситуацію у години пікового навантаження.

«Потрібно розуміти, що попри певне покращення ситуації, опалювальний сезон все ще триває і так само тривають постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему. Ми готові до цих викликів зараз і будемо готові ще краще наступної зими», – додав міністр.