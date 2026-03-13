Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Шмигаль: ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати

Дефіцит у пік споживання складає близько 1 ГВт.

Шмигаль: ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати
Денис Шмигаль
Фото: ВРУ

Ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати. У результаті в частині регіонів відключення взагалі відсутні, в інших регіонах – це одна або півтори черги. 

Як стало відомо із трансляції засідання ВР, про це розповів перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, дефіцит у пік споживання електроенергії складає близько 1 ГВт. 

«Атомні електростанції працюють, теплоелектростанції також працюють, ГЕС та ГАЕС працюють. Сонце продовжує давати більше, завдяки чому в непікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні», – зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна продовжує імпортувати електроенергію. Імпорт складає близько 12% від загального споживання на добу, завдяки чому можна краще утримувати ситуацію у години пікового навантаження. 

«Потрібно розуміти, що попри певне покращення ситуації, опалювальний сезон все ще триває і так само тривають постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему. Ми готові до цих викликів зараз і будемо готові ще краще наступної зими», – додав міністр. 

  • Він також сказав, що ця зима для України була найважчою за її історію. Від початку опалювального сезону пошкоджено понад 9 гігават генерації і десятки об’єктів розподілу. Загалом від початку вторгнення ворог завдав понад 6000 ударів саме по енергетиці.
