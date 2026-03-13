Соболев про новий кешбек: «Загальний розмір ми зараз оцінюємо в приблизно 3 млрд гривень»

Новий кешбек, про який вчора повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі оцінюють у приблизно 3 мільярди гривень.

Про це сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, відповідаючи на запитання нардепа Дмитра Разумкова у Верховній Раді.

Разумков запитав у віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля: «Запускається ще один кешбек. Для палива, компенсація повернення частини витрат на паливо на АЗС. Скільки грошей закладено під це в бюджеті? Яким чином вони будуть використовуватися, тому що таких програм не було, коли приймався бюджет на 26-й рік? Ми з вами зараз підходимо до посівної — як будуть аграрії виживати в цій ситуації і як буде забезпечуватись армія? Тому що паливо для армії буде коштувати теж дорожче, аніж це закладалося в бюджеті. Це додаткові видатки. Де ви будете брати кошти на кешбек, на армію і чи є програми для бізнесу?».

Шмигаль відповів, що паливо для армії є головним пріоритетом, і «армія буде забезпечена безсумнівно».

Він передав слово Олексію Соболеву, який сказав, що кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів: людям на картки повертатимуть 10–15% залежно від виду палива, і потім ці гроші використовуватимуть на українські товари.

За його словами, згідно із даними за лютий, 75% цих коштів йде на оплату комунальних.

«Таким чином, ці кошти дуже цільово використовуються тим людям, яким вони дійсно потрібні. Загальний розмір ми зараз оцінюємо в приблизно 3 мільярди гривень. Вони перерозподіляються з коштів програм Мінекономіки всередині бюджету Мінекономіки», – зазначив Соболев.

Він додав, що посівну забезпечено паливом.

«Ми спілкувались з ринком. Від трьох до шести тижнів є запаси палива достатні. Далі будемо дивитись по ситуації», – сказав він.