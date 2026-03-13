Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаЕкономікаДержава

Соболев про новий кешбек: «Загальний розмір ми зараз оцінюємо в приблизно 3 млрд гривень»

Кошти на це перерозподілять із програм Мінекономіки всередині бюджету міністерства. 

Соболев про новий кешбек: «Загальний розмір ми зараз оцінюємо в приблизно 3 млрд гривень»
Олексій Соболев
Фото: Мінекономіки

Новий кешбек, про який вчора повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі оцінюють у приблизно 3 мільярди гривень. 

Про це сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, відповідаючи на запитання нардепа Дмитра Разумкова у Верховній Раді. 

Разумков запитав у віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля: «Запускається ще один кешбек. Для палива, компенсація повернення частини витрат на паливо на АЗС. Скільки грошей закладено під це в бюджеті? Яким чином вони будуть використовуватися, тому що таких програм не було, коли приймався бюджет на 26-й рік? Ми з вами зараз підходимо до посівної — як будуть аграрії виживати в цій ситуації і як буде забезпечуватись армія? Тому що паливо для армії буде коштувати теж дорожче, аніж це закладалося в бюджеті. Це додаткові видатки. Де ви будете брати кошти на кешбек, на армію і чи є програми для бізнесу?». 

Шмигаль відповів, що паливо для армії є головним пріоритетом, і «армія буде забезпечена безсумнівно».

Він передав слово Олексію Соболеву, який сказав, що кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів: людям на картки повертатимуть 10–15% залежно від виду палива, і потім ці гроші використовуватимуть на українські товари. 

За його словами, згідно із даними за лютий, 75% цих коштів йде на оплату комунальних. 

«Таким чином, ці кошти дуже цільово використовуються тим людям, яким вони дійсно потрібні. Загальний розмір ми зараз оцінюємо в приблизно 3 мільярди гривень. Вони перерозподіляються з коштів програм Мінекономіки всередині бюджету Мінекономіки», – зазначив Соболев. 

Він додав, що посівну забезпечено паливом.

«Ми спілкувались з ринком. Від трьох до шести тижнів є запаси палива достатні. Далі будемо дивитись по ситуації», – сказав він. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies