На єдиний номер екстреної допомоги 112 заборонили дзвінки з-за кордону на час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що після аналізу терористичної атаки у Львові 22 лютого правоохоронці змінили час реагування на деякі виклики.

Про це передає Суспільне.

Міністр заявив, що росіяни змогли завербувати людей для вчинення теракту та створили таким чином "мережу, яка спрацювала". Тож тепер деякі реагування на виклики будуть довшими на 2–5 хвилин.

"Якщо зараз наш час реагування по місту до 10 хвилин, то буде десь 15, може, більше. Якщо будуть такі випадки, де будуть якісь сигнали небезпеки", — повідомив Ігор Клименко.

Серед інших змін, відтепер на єдиний номер екстреної допомоги 112 заборонили дзвінки з-за кордону на час воєнного стану, для попередження подібних випадків.

Якщо дзвінок на номер 112 або на номери екстрених служб 101, 102 надходить з іншого міста або є підозра на недостовірну інформацію, він автоматично отримує "червоний рівень" — підвищену увагу поліції.

"У таких випадках ми одразу інформуємо поліцію про необхідність обережності", — заявив Клименко.

Контекст