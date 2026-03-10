Від початку року держава вже акумулювала через ОВДП 113,6 млрд грн.

Під час аукціону з розміщення облігацій залучили до державного бюджету 4,2 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

1,2-річні облігації з дохідністю 15,15% принесли у держскарбницю понад 2,1 млрд грн.

2-річні облігації з дохідністю 15,87% залучили 2,1 млрд грн.

Від початку цього року держава вже акумулювала через ОВДП 113,6 млрд грн, додав Мінфін.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення обсяг залучених коштів перевищив 2,1 трлн гривень. У міністерстві наголошують, що всі кошти від воєнних облігацій спрямовують лише на фінансування ЗСУ і підтримання фінансової стабільності країни.

Аукціони проводять щовівторка. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.