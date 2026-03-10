МЗС України відреагувало на спротив угорського парламенту вступу України в ЄС

Також міністерство пройшлося по так званій «справі інкасаторів».

Українське МЗС прокоментувало ухвалення парламентом Угорщини Резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та проти подальшого військового фінансування України.

Також міністерство висловилося щодо урядової постанови й закону у так званій «справі інкасаторів».

«Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично «закриває» двері в ЄС саме перед їхнім обличчям», - наголосило Міністерство закордонних справ.

МЗС заявило, що влада Угорщини «продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС».

«Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти - в Москві», - переконане українське відомство.

МЗС резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України і є лише політичним кроком в контексті виборчої кампанії.

«Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного «закону», які покликані «легалізувати» викрадення коштів державного Ощадбанку України. Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів», - підсумувало МЗС.