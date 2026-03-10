МЗС України відреагувало на спротив угорського парламенту вступу України в ЄС

Українське МЗС прокоментувало ухвалення парламентом Угорщини Резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та проти подальшого військового фінансування України.
Також міністерство висловилося щодо урядової постанови й закону у так званій «справі інкасаторів».
«Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично «закриває» двері в ЄС саме перед їхнім обличчям», - наголосило Міністерство закордонних справ.
МЗС заявило, що влада Угорщини «продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС».
«Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти - в Москві», - переконане українське відомство.
МЗС резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України і є лише політичним кроком в контексті виборчої кампанії.
«Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного «закону», які покликані «легалізувати» викрадення коштів державного Ощадбанку України. Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів», - підсумувало МЗС.
- 10 березня стало відомо, що Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що "відхиляє членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та зусилля щодо перетворення ЄС на військовий альянс".
- Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, але уникати надсилання грошей чи зброї Україні.
- Крім того, угорські парламентарі підтримали закон про вилучення конфіскованого українського вантажу «Ощадбанку», а уряд Орбана схвалив відповідний указ.