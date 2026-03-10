Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаПолітика

Депутати провалили голосування щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород

Голосування проігнорували 154 депутати.

Депутати провалили голосування щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
Сергій Бубка
Фото: Центр протидії корупції

Верховна Рада провалила голосування щодо позбавлення Сергія Бубки та Яни Клочкової державних нагород.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Пропозицію підтримали лише 112 народних депутатів, "проти" проголосували 5 нардепів, ще 7 – утрималися.

Як повідомляє ЦПД, проти голосував зокрема Максим Бужанський, Георгій Мазурашу, Євгеній Брагар, Вікторія Гриб.Ще семеро депутатів (всі представники Слуги Народу) утримались.

"Платформа за життя та мир" не голосувала зовсім. Загалом проігнорували голосування  154 депутати.

Як випливає з розслідування Bihus, Сергій Бубка вів бізнес з росіянами на окупованих територіях.Яна Клочкова розірвала всі зв'язки з Україною і виїхала в анексований рф Крим.

Раніше у Верховній Раді український скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергія Бубку звання Героя України. 

