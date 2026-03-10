Були побоювання, що на батьківщині цих жінок можуть переслідувати за відмову співати національний гімн перед першим матчем.

П’ять гравчинь жіночої збірної Ірану з футболу, які брали участь у Кубку Азії серед жінок в Австралії, отримали гуманітарні візи та притулок.

Як пише CNN, про це повідомив у вівторок прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він підтвердив, що з цього приводу мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Прихильники закликали австралійський уряд надати футболісткам притулок через побоювання, що на батьківщині їх можуть переслідувати за відмову співати національний гімн перед першим матчем минулого понеділка.

Албанезе заявив, що чиновники працювали над цим питанням уже певний час, а самих спортсменок перевели у безпечне місце. Подібну допомогу запропонували й іншим гравчиням команди.

«Ми готові надати допомогу іншим жінкам у команді. Це дуже делікатна ситуація, і рішення залежить від них, але якщо вони захочуть нашої підтримки — ми її надамо», – сказав прем’єр під час пресконференції.

Раніше спортивна журналістка Раха Пурбахш повідомила, що щонайменше семеро гравчинь покинули командний готель, а п’ятеро з них звернулися із заявами про надання притулку до Федеральної поліції Австралії. За її словами, родини трьох футболісток вже отримали погрози, а місцезнаходження ще двох гравчинь, які також залишили готель, наразі невідоме.

Пурбахш також повідомила, що президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж отримав відмову у візі, коли намагався приїхати до Австралії, щоб повернути команду додому. Замість нього до країни вирушила віцепрезидентка федерації Фаріде Шоджаеї.

У дописі в соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що було б «серйозною гуманітарною помилкою», якби Австралія дозволила футболісткам повернутися до Ірану, і зазначив, що США готові надати їм притулок, якщо Австралія цього не зробить. Це сталося попри те, що торік адміністрація Трампа запровадила заборону на поїздки для іранців.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф назвав ситуацію «психологічною війною» та звинуватив Трампа у втручанні у «сімейні справи іранської нації». Він заявив, що іранський уряд гарантує безпеку спортсменок, якщо вони повернуться.

Що відбулося

Перед першим матчем турніру іранські футболістки мовчали під час виконання національного гімну. Жест вони не пояснили, але деякі радикальні політичні сили в Ірані розцінили це як ознаку зради.

ЗМІ писали, що перед другим матчем гравчинь змусили співати гімн, а перед грою проти Філіппін у неділю вони знову виконали гімн і навіть віддали військове вітання. Після поразки 0:2 в останньому матчі турніру біля командного автобуса зібралися прихильники, які кричали, щоб «врятувати» футболісток.

До закликів захистити спортсменок приєднався і Реза Пехлеві, син поваленого шаха Ірану. У соцмережі X він попередив, що після повернення до Ірану футболісткам можуть загрожувати «серйозні наслідки».

Ситуація розгортається на тлі загострення конфлікту Ірану зі США та Ізраїлем.

Правозахисники побоюються, що футболісток можуть вивезти до третьої країни – наприклад, Китаю, Росії або Малайзії, – перед подальшим поверненням на Близький Схід.