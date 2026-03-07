Трамп анонсував «потужний удар» по Ірану

За словами Трампа, країни Близького Сходу подякували йому за те, що "Іран програв".

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, що Іран «зазнає дуже сильного удару».

Як пише The Guardian, про це американский лідер написав у дописі на Truth Social.

«Іран, якого ДУЖЕ сильно б'ють, вибачився та здався своїм близькосхідним сусідам, пообіцявши, що більше не стрілятиме по них. Ця обіцянка була дана лише через невпинний напад США та Ізраїлю. Вони прагнули захопити та правити Близьким Сходом», – цитує видання допис Трампа.

Він також написав, що «це перший раз за тисячі років, коли Іран програв навколишнім країнам Близького Сходу», і вони начебто подякували Трампу.

«Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я сказав: "Будь ласка!" Іран більше не є "Забіякою Близького Сходу", він натомість "ЛУЗЕР БЛИЗЬКОГО СХОДУ", і залишатимуться такими протягом багатьох десятиліть, поки не капітулюють або, що більш імовірно, повністю не розпадуться», – йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, сьогодні по Ірану буде завдано «дуже сильного удару».

«Під серйозним питанням щодо повного знищення та неминучої смерті через погану поведінку Ірану знаходяться райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цільові об'єкти»,– написав він.