У Коорштабі вимагають надати інформацію про стан здоров’я переданих Угорщині бійців

Також вимагають зустрічі із полоненими уповноважених представників України.

У Коорштабі вимагають надати інформацію про стан здоров’я переданих Угорщині бійців
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відреагували на передачу Росією Угорщині двох українських полонених. Там вимагають надати інформацію про стан здоров’я бійців та зустрічі із ними.

«Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права», – зауважили у Коорштабі

Там засудили акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінюють це як російську провокацію. 

«Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи», – вважають у відомстві і додають, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.  

У Коорштабі закликали «усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою».

Також вимагають надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати їх.

Координаційний штаб постійно працює над поверненням додому і порятунком з російської неволі всіх громадян України, а також осіб, які мають подвійне громадянство. 

У 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

  • 4 березня до Москви поїхав глава угорського МЗС Петер Сіярто.
  • На зустрічі з Путіним той пообіцяв Сіярто звільнити двох військовополонених, які мають українсько-угорське громадянство і воювали на боці ЗСУ. Бійців мали відправити до Будапешта літаком угорської делегації.
  • МЗС викличе представника Угорщини через повернення з РФ двох українських полонених, яке сталося без відома української сторони. 
﻿
