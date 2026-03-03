Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаПолітика

​Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Брусила і призначив його послом в Італії

Брусило став заступником голови ОП в 2021 році.

​Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Брусила і призначив його послом в Італії
Ігор Брусило
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента.

Про це йдеться в указі №216/2026

Іншим указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила послом України в Італії. 

"Призначити Брусило Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці", - йдеться в документі. 

  • Брусила призначили заступником голови ОП (на той час Андрія Єрмака, - ред.) 17 березня 2021 року.
  • До цього він  займав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента України ще за часів Петра Порошенка. Нині цей департамент перейменовано в Службу Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу президента. 
﻿
