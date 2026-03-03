​Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Брусила і призначив його послом в Італії

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента.
Про це йдеться в указі №216/2026.
Іншим указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила послом України в Італії.
"Призначити Брусило Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці", - йдеться в документі.
Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
- Брусила призначили заступником голови ОП (на той час Андрія Єрмака, - ред.) 17 березня 2021 року.
- До цього він займав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента України ще за часів Петра Порошенка. Нині цей департамент перейменовано в Службу Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу президента.