​Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Брусила і призначив його послом в Італії

Брусило став заступником голови ОП в 2021 році.

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента.

Про це йдеться в указі №216/2026.

Іншим указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила послом України в Італії.

"Призначити Брусило Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці", - йдеться в документі.