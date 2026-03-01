Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ОПУ: Фіцо запропонували приїхати в Україну 6 або 9 березня

Він зможе обговорити всі питання.

ОПУ: Фіцо запропонували приїхати в Україну 6 або 9 березня
премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту – 6 або 9 березня.

Про це повідомив Офіс Президента.

Словацький премєр матиме можливість обговорити всі існуючі питання, про які «було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Фіцо», - додали в ОПУ.

  • 27 лютого відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського і глави уряду Словаччини Роберта Фіцо. Говорили про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».
  • фіцо опісля на своїй фейсбук-сторінці написав, що український президент запропонував провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці... При цьому я надаю перевагу зустрічі з українським президентом на території однієї з держав-членів ЄС, які український президент активно відвідує
