ОПУ: Фіцо запропонували приїхати в Україну 6 або 9 березня

Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту – 6 або 9 березня.

Про це повідомив Офіс Президента.

Словацький премєр матиме можливість обговорити всі існуючі питання, про які «було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Фіцо», - додали в ОПУ.