ОПУ: Фіцо запропонували приїхати в Україну 6 або 9 березня

Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту – 6 або 9 березня.
Про це повідомив Офіс Президента.
Словацький премєр матиме можливість обговорити всі існуючі питання, про які «було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Фіцо», - додали в ОПУ.
- 27 лютого відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського і глави уряду Словаччини Роберта Фіцо. Говорили про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».
- фіцо опісля на своїй фейсбук-сторінці написав, що український президент запропонував провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці... При цьому я надаю перевагу зустрічі з українським президентом на території однієї з держав-членів ЄС, які український президент активно відвідує