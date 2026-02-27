Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що сьогодні, 27 лютого, у парламенті зареєстрували міжфракційне обʼєднання UNruZZiaUN.

Як зазначив Стефанчук у Facebook, метою обʼєднання є консолідація зусиль народних депутатів України для формування єдиного правового та дипломатичного механізму, спрямованого на системне реформування Організації Об'єднаних Націй та позбавлення держав-агресорів неправомірно набутих важелів впливу у міжнародних інституціях.

Спікер пояснив, що місією обʼєднання є доведення факту незаконного правонаступництва СРСР Російською Федерацією в ООН та неправомірного займання нею місця постійного члена Ради Безпеки ООН із правом вето, оскільки після розпаду Радянського Союзу у 1991 році росія не пройшла встановлену Статутом ООН процедуру прийняття до Організації, передбачену для нових держав.

Він додав, що відновлення справедливості в стінах ООН через усунення тих, хто самовільно привласнив статус суб'єкта міжнародного права, є обов'язком України як держави-засновниці Організації перед майбутніми поколіннями.

“UNruZZiaUN — міжпарламентський рух, який розпочнеться в Україні та консолідуватиме парламентську спільноту інших держав навколо неухильного дотримання Статуту ООН і визволення її керівних органів від незаконної узурпації влади державою-агресором”, — написав Стефанчук.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що головою об’єдання є Микола Стефанчук.