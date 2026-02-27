Гончаренко заявив про дзвінок Міндічу: той досі вважає Зеленського другом і не розуміє, за що санкції

Народний депутат повідомив про розмову з фігурантом справи про корупції в енергетиці.

Народний депутат і голова ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України в сфері оборони, антикорупційного законодавства і дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану Олексій Гончаренко повідомив, що провів розмову з підозрюваним в організації корупційної схеми в енергетиці Тимуром Міндічем. Той сказав, що не знає, чи його позбавили громадянства.

Також Міндіч сказав, що був “змушений” виїхати з України, оскільки сумнівається в чесності слідства і тому, що він зможе внести суму застави. І додав, що йому “не дали” онлайн долучитися до засідань Вищого антикорсуду.

Він стверджує, що підтримує розслідування НАБУ і виступає за перевірку “якихось фактів”, але проти звинувачень до суду.

“Я хочу, щоб НАБУ провело всі види слідства, розібралося і закрило цю історію, в якій мене звинувачують, бо мене в цій історії немає”, – сказав Міндіч.

Бізнесмен також сказав, що він досі вважає Володимира Зеленського другом, хоча після вступу його на посаду президента вони “не в такому тісному контакті”.

“За що мені дали санкції? Мене ще не засудили ні за що”, – додав він про обмежувальні заходи, застосовані проти нього президентом.

Міндіч сказав, що не розуміє, за що йому дали підозру, і запевнив, що він “не ховається”. Нагадаємо, що бізнесмен виїхав з України в день оголошення йому підозри. Журналісти УП знайшли його в Ізраїлі.

“Я змушений зараз тут бути, бо нема чесного розслідування”, – сказав Міндіч, який вважає, що ЗМІ його “засудили”.

Також він сказав, що його “єдиний гріх” це те, що він “друг президента”.

Коментуючи дзвінок на той момент міністру оборони Рустему Умєрову Міндіч запевнив, що хотів “допомогти” з бронежилетами, бо там був “беспрєдєл”.

Справа "Мідас" і Тимур Міндіч

З 1 грудня Тимур Міндіч є заочно заарештованим. Він оголошений у міжнародний розшук, українські правоохоронні органи працюють над його екстрадицією. Крім Міндіча, з України виїхав ще один фігурант справи "Мідас" – Олександр Цукерман, що на аудіоплівках фігурує як Шугармен. Міндіч, за даними слідства, мав кодове ім'ям Карлсон.

За даними НАБУ і САП, саме він є організатором корупційної схеми в “Енергоатомі”, за якою всі контрагенти компанії мусили платити відкати.

Статті, за якими звинувачують Міндіча:

створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);

стаття 209 ч. 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо ці дії вчинені організованою злочинною групою або в особливо великих обсягах.

вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).

Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".

У листопаді Рада нацбезпеки і оборони застосувала проти Міндіча і Цукермана санкції.

Згідно з документом, Міндіча та Цукермана позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торговельні операції, транзит ресурсів, припиняють дію ліцензій та інших дозволів.

Санкції запроваджені на 3 роки. В Офісі президента заявляли, що санкції застосували "до осіб з підтвердженим іноземним громадянством".