"Та ляжте тут – мені все рівно. Ми будемо працювати": Безугла і Стефанчук посперечалися на засіданні ВР

Нардепка хотіла вкотре поставити на голосування пропозицію про виклик головнокомандувача, але не вклалася в відведений час. 

"Та ляжте тут – мені все рівно. Ми будемо працювати": Безугла і Стефанчук посперечалися на засіданні ВР
Безугла
Фото: ОПУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла посперечалася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, стало відомо з трансляції. На засіданні 25 лютого вона вкотре вимагала поставити на голосування пропозицію про виклик головкома Олександра Сирського до Верховної Ради.

Безугла не встигла завершити промову, в якій збиралася попросити поставити на голосування виклик Сирського. Стефанчук сказав їй, що відведений час добіг кінця.

"Так не працює, Мар'яна Володимирівна. Я дуже прошу, я додав час з процедури. Ні, так немає. Одна процедура. У вас або якісь зауваження стосовно ведення, або пропозиція. А якщо ви в розгонку не встигаєте оголосити пропозицію – я не можу стільки давати. Давайте пізніше", – сказав він.

Після цього Безугла, яка тримала руку піднятою догори, просячи слова, підійшла до президії і сказала, що не дозволить проводити засідання. 

Безугла
Фото: скриншот
Безугла

"Я вам дам з процедури. Яке інше питання? Виклик Сирського. Шановні колеги, виявляється, ця процедура була про виклик Сирського. Я правильно розумію, це ваша процедура?" – запитав він.

Безугла просила дати їй хвилину на виступ, Стефанчук відповів відмовою.

"Що ви хотіли? Та ляжте тут – мені все рівно. Ми будемо працювати. Ваша пропозиція яка – викликати Сирського? Я вам дав хвилину на озвучення", – сказав спікер.

Він поставив пропозицію Безуглої викликати Сирського, але вона не набрала необхідної кількості голосів. 

Стефанчук сказав Безуглій, що дасть їй час після того, як зайдуть у розгляд питань. Після сигнального голосування Стефанчук дав депутатці виступ з процедури.

Безугла сказала, що вдавалася до радикальних методів, щоб привернути увагу до подій на фронті.

"Я пішла на зустріч, розблокувала трибуну", – сказала депутатка.

"Що з процедури, ви знову не встигнете", – зазначив спікер.

"Не відволікайте мене. Прошу всіх колег звернути увагу, що у нас в військах нічого не міняється і прошу Сирського викликати сюди", – сказала вона.

Стефанчук поставив на голосування цю пропозицію, іронічно назвавши її "інноваційною". Пропозиція про виклик не набрала необхідної кількості голосів, після чого депутати пішли в розгляд питань порядку денного. 

﻿
