FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаПолітика

Зеленський сказав, що в нього тепер немає часу на друзів і дружбу

Президент натомість спілкується з українськими партнерами. 

Зеленський сказав, що в нього тепер немає часу на друзів і дружбу
Володимир Зеленський на пресконференції
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський сказав, що через війну в нього немає часу на друзів і дружбу, а спілкується він тепер з партнерами. Відповідаючи журналістам на пресконференції на запитання про те, яким зробила його війна, український президент сказав, що про це йому мають казати інші люди. 

Зеленський сказав, що фокусується тепер лише на серйозних речах, і не має можливості спілкуватися з друзями. Також президент вважає, що за чотири роки повномасштабної війни постарішав. 

“Старшим став, старішим”, – відповів Зеленський.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьорре додав, що Зеленський став мудрішим.  


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies