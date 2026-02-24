Зеленський сказав, що в нього тепер немає часу на друзів і дружбу

Президент Володимир Зеленський сказав, що через війну в нього немає часу на друзів і дружбу, а спілкується він тепер з партнерами. Відповідаючи журналістам на пресконференції на запитання про те, яким зробила його війна, український президент сказав, що про це йому мають казати інші люди.

Зеленський сказав, що фокусується тепер лише на серйозних речах, і не має можливості спілкуватися з друзями. Також президент вважає, що за чотири роки повномасштабної війни постарішав.

“Старшим став, старішим”, – відповів Зеленський.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьорре додав, що Зеленський став мудрішим.



