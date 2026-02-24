Австралія оголосила про нові санкції проти Росії

Сьогодні, 24 лютого, уряд Австралії запровадив додаткові цільові санкції проти 180 фізичних і юридичних осіб та суден "тіньового флоту", пов’язаних із Росією.

Як зазначено у пресрелізі уряду Австралії, це є найбільшим пакетом санкцій з лютого 2022 року.

Нові санкції спрямовані на фінансовий і банківський сектори Росії, оборонну та авіаційну галузі, нафтову і газову промисловість, транспорт, а також сферу науки й технологій. Вони покликані скоротити доходи Росії та ще більше обмежити її здатність продовжувати незаконне і жорстоке вторгнення.

Зазначається, що банківський і фінансовий сектори сприяють закупівлі технологій та обладнання, необхідних для підтримки вторгнення, тоді як нафтогазовий і транспортний сектори забезпечують надходження до російського бюджету. Авіаційна та оборонна галузі є ключовими для розвитку військових спроможностей Росії.

Санкції проти суден "тіньового флоту" покликані позбавити воєнну економіку Росії доходів.

Уперше Австралія також запроваджує обмеження щодо криптовалютних структур, які здійснюють транскордонні платежі з метою обходу санкцій та підтримки російських військових операцій.

Загалом Австралія вже запровадила понад 1800 санкцій у відповідь на незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну.