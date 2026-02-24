Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Австралія оголосила про нові санкції проти Росії

Уперше Австралія також запроваджує обмеження щодо криптовалютних структур.

Австралія оголосила про нові санкції проти Росії

Сьогодні, 24 лютого, уряд Австралії запровадив додаткові цільові санкції проти 180 фізичних і юридичних осіб та суден "тіньового флоту", пов’язаних із Росією. 

Як зазначено у пресрелізі уряду Австралії, це є найбільшим пакетом санкцій з лютого 2022 року.

Нові санкції спрямовані на фінансовий і банківський сектори Росії, оборонну та авіаційну галузі, нафтову і газову промисловість, транспорт, а також сферу науки й технологій. Вони покликані скоротити доходи Росії та ще більше обмежити її здатність продовжувати незаконне і жорстоке вторгнення.

Зазначається, що банківський і фінансовий сектори сприяють закупівлі технологій та обладнання, необхідних для підтримки вторгнення, тоді як нафтогазовий і транспортний сектори забезпечують надходження до російського бюджету. Авіаційна та оборонна галузі є ключовими для розвитку військових спроможностей Росії.

Санкції проти суден "тіньового флоту" покликані позбавити воєнну економіку Росії доходів.

Уперше Австралія також запроваджує обмеження щодо криптовалютних структур, які здійснюють транскордонні платежі з метою обходу санкцій та підтримки російських військових операцій.

Загалом Австралія вже запровадила понад 1800 санкцій у відповідь на незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

