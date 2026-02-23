Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський обговорив енергетичну безпеку та оборонну співпрацю із маршалком Сейму Польщі

Також обговорено євроінтеграційний процес України.

Президент Зеленський обговорив енергетичну безпеку та оборонну співпрацю із маршалком Сейму Польщі
Володимир Зеленський і Влодзімеж Чажастий
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Сторони обговорили оборонну співпрацю, а також енергетичну безпеку України.

Про це Президент повідомив у Фейсбук.

Президен Зеленський та маршалок Сейму Польщі обговорили євроінтеграційний процес України, енергетичну безпеку та оборонну співпрацю наших країн. Важливо й надалі зберігати та розвивати відносини між Україною та Польщею.

"Вдячний пану маршалку за цей візит напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та всій Польщі за підтримку України. Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE", – зазначив глава держави.

﻿
