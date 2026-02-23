Президент Зеленський обговорив енергетичну безпеку та оборонну співпрацю із маршалком Сейму Польщі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Сторони обговорили оборонну співпрацю, а також енергетичну безпеку України.

Про це Президент повідомив у Фейсбук.

Президен Зеленський та маршалок Сейму Польщі обговорили євроінтеграційний процес України, енергетичну безпеку та оборонну співпрацю наших країн. Важливо й надалі зберігати та розвивати відносини між Україною та Польщею.

"Вдячний пану маршалку за цей візит напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та всій Польщі за підтримку України. Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE", – зазначив глава держави.