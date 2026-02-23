Кислиця: Україна не обговорює сценарій "мир в обмін на безкарність"

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що українська переговорна група жодного разу не розглядала можливість обміну миру на безкарність.

Про це він повідомив під час Конференції з питань правосуддя, пише Укрінформ.

За словами Сергія Кислиці, директиви, які президент України надав делегації, не передбачають жодних компромісів, які б означали відмову від принципу відповідальності за воєнні злочини.

"У тих директивах, які були надані делегації України чинним Президентом, немає жодної можливості здійснити спробу обміну миру на безкарність. Це дуже принципова позиція", – наголосив він.

Дипломат підкреслив, що українська сторона не вела і не веде переговорів із російською чи американською стороною щодо можливості реалізації подібного сценарію. За його словами, такі питання не обговорювалися під час зустрічей у Стамбулі, Женеві, Абу-Дабі та під час останніх контактів.

Кислиця також зазначив, що однією з причин трансформації так званого 28-пунктного плану у 20-пунктний, стало застереження української делегації: жодного обговорення позицій, які суперечать Конституції України.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.