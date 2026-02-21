Зеленський обговорив з генсеком НАТО можливі зміни позицій сторін під час наступних переговорів у Женеві

Президент Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте підготовку наступних тристоронніх переговорів у Женеві, зокрема можливі зміни позицій сторін.
Про це Президент повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", – ідеться у повідомленні.
Сторони обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL. Президент висловив вдячність кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через PURL.
"Марку, дякую за підтримку!" – наголосив Президент.
- На переговорах у Женеві усі три сторони погодилися, що провідну роль у моніторингу за припиненням вогню займатимуть США. Вони будуть головуючими в цьому напрямку.
- Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.