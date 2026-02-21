Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з генсеком НАТО можливі зміни позицій сторін під час наступних переговорів у Женеві

Президент наголосив на потребі подальшої роботи за програмою PURL.

Зеленський обговорив з генсеком НАТО можливі зміни позицій сторін під час наступних переговорів у Женеві
Володимир Зеленський і Марк Рютте на зустрічі 9 січня 2025 року
Фото: Х/Mark Rutte

Президент Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте підготовку наступних тристоронніх переговорів у Женеві, зокрема можливі зміни позицій сторін.

Про це Президент повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", – ідеться у повідомленні. 

Сторони обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL. Президент висловив вдячність кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через PURL. 

"Марку, дякую за підтримку!" – наголосив Президент.

  • На переговорах у Женеві усі три сторони погодилися, що провідну роль у моніторингу за припиненням вогню займатимуть США. Вони будуть головуючими в цьому напрямку.
  • Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies