Зеленський обговорив з генсеком НАТО можливі зміни позицій сторін під час наступних переговорів у Женеві

Володимир Зеленський і Марк Рютте на зустрічі 9 січня 2025 року

Президент Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте підготовку наступних тристоронніх переговорів у Женеві, зокрема можливі зміни позицій сторін.

Про це Президент повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", – ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL. Президент висловив вдячність кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через PURL.

"Марку, дякую за підтримку!" – наголосив Президент.