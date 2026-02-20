Підготовлено законопроєкт, який має врегулювати участь у виборах внутрішньо переміщених осіб і громадян із тимчасово окупованих територій.

Робоча підгрупа з підготовки змін до виборчого законодавства презентувала проєкт, який має врегулювати участь у виборах внутрішньо переміщених осіб і громадян із тимчасово окупованих територій, а також запровадити нові запобіжники щодо кандидатів, які могли співпрацювати з державою-агресором.

Запропоновані зміни до законодавства представила нардепка фракції «Голос» Таміла Ташева.

Автоматична верифікація ВПО

Проєкт передбачає взаємодію державних реєстрів: Міністерство соціальної політики України має надавати ЦВК доступ до Єдиної бази даних про ВПО для автоматичного підтвердження фактичного місця проживання виборця.

Переселенці зможуть змінити виборчу адресу або місце голосування у паперовій чи електронній формі не пізніше ніж за 30 днів до дня голосування.

Правила пропонують уніфікувати для всіх ВПО незалежно від дати переміщення.

Водночас у підгрупі триває дискусія щодо потреби додаткових підтверджуючих документів для уникнення можливих маніпуляцій із масовою зміною виборчої адреси.

Документи для громадян із ТОТ

Окремий блок змін стосується громадян, які виїжджають із тимчасово окупованих територій. Проєктом пропонується визнати посвідчення особи на повернення в Україну підставою для отримання виборчого бюлетеня — до моменту відновлення стандартних внутрішніх документів.

Ідеться про розширення можливостей для участі у виборах громадян, які тривалий час перебували в окупації.

Декларування співпраці з агресором

Найбільш дискусійним блоком проєкту є норми щодо обмеження пасивного виборчого права. Кандидатів пропонують зобов’язати декларувати відомості про можливу співпрацю з РФ з 2014 року.

Серед критеріїв — отримання фінансування на виборчу кампанію від агресора, господарська діяльність на території РФ або в інтересах окупаційних адміністрацій, робота в органах влади окупантів, участь у незаконних збройних формуваннях чи пропагандистських медіа, а також публічні заклики до легітимізації агресії.

Для контролю пропонується створити міжвідомчу комісію при Міністерство юстиції України. Вона зможе звертатися до суду для встановлення факту приховування інформації. У разі підтвердження співпраці з ворогом ЦВК України буде зобов’язана скасувати реєстрацію кандидата.

У підгрупі визнають, що визначення критеріїв «співпраці» має бути юридично чітким, аби не порушити принцип презумпції невинуватості.

«Червоні лінії» виборчого процесу

Серед принципових позицій — відсутність виборчих дільниць на території Росії, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України. Альтернативні способи голосування, зокрема електронне чи поштове, наразі не підтримуються.

