Завдяки співпраці з Мінсоцполітики та Мінцифри ЦВК вдалося зіставити реєстр ВПО з держреєстром виборців. Із 4,6 млн громадян ВПО 3,7 млн мають виборчі права.

Про це на засіданні робочої групи з підготовки змін до виборчого законодавства заявив перший заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

За словами Дубовика, наразі вдалося налагодити співпрацю між Міністерством соціальної політики, Мінцифри та ЦВК для первинного зіставлення реєстру ВПО з державним реєстром виборців.

Перший заступник голови ЦВК навів конкретні цифри: «Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо 4 619 962 громадян України. Під час порівняння реєстрів були виявлені ознаки наявності виборчих прав у 3 788 185 громадян, внесених до реєстру ВПО. З них 174 113 осіб віднесли свої адреси до зон активних бойових дій, а 405 ВПО зареєстровані у населених пунктах, де відсутні постійні виборчі дільниці», — сказав Дубовик.

Він уточнив, що частина громадян у реєстрі ВПО зазначила адреси на окупованих територіях, а декілька осіб навіть внесені двічі, що потребує особливої уваги при обробці даних.

Дубовик попередив, що надмірне регулювання зміни виборчих адрес може призвести до некоректного відображення у реєстрі. Він також підкреслив необхідність інформаційної кампанії, щоб громадяни знали про свої права і перевіряли себе у списках виборців.

«Вибори — це право, у нас вільний вибір місця проживання. Ми не можемо примушувати громадян голосувати деінде, але перенести їх виборчу адресу, як ту, яку вони задекларували, — це цілком нормальний механізм», — сказав Дубовик.