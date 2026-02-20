Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаПолітика

ЦВК: 3,7 млн виборців ВПО, 174 тис. у зоні активних бойових дій, 405 населених пунктів без постійних дільниць

Між Міністерством соціальної політики, Мінцифри та ЦВК вдалося налагодити співпрацю.

ЦВК: 3,7 млн виборців ВПО, 174 тис. у зоні активних бойових дій, 405 населених пунктів без постійних дільниць
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик
Фото: EPA/UPG

Завдяки співпраці з Мінсоцполітики та Мінцифри ЦВК вдалося зіставити реєстр ВПО з держреєстром виборців. Із 4,6 млн громадян ВПО 3,7 млн мають виборчі права.

Про це на засіданні робочої групи з підготовки змін до виборчого законодавства заявив перший заступник голови ЦВК Сергій Дубовик

За словами Дубовика, наразі вдалося налагодити співпрацю між Міністерством соціальної політики, Мінцифри та ЦВК для первинного зіставлення реєстру ВПО з державним реєстром виборців. 

Перший заступник голови ЦВК навів конкретні цифри: «Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо 4 619 962 громадян України. Під час порівняння реєстрів були виявлені ознаки наявності виборчих прав у 3 788 185 громадян, внесених до реєстру ВПО. З них 174 113 осіб віднесли свої адреси до зон активних бойових дій, а 405 ВПО зареєстровані у населених пунктах, де відсутні постійні виборчі дільниці», — сказав Дубовик.

Він уточнив, що частина громадян у реєстрі ВПО зазначила адреси на окупованих територіях, а декілька осіб навіть внесені двічі, що потребує особливої уваги при обробці даних.

Дубовик попередив, що надмірне регулювання зміни виборчих адрес може призвести до некоректного відображення у реєстрі. Він також підкреслив необхідність інформаційної кампанії, щоб громадяни знали про свої права і перевіряли себе у списках виборців.

«Вибори — це право, у нас вільний вибір місця проживання. Ми не можемо примушувати громадян голосувати деінде, але перенести їх виборчу адресу, як ту, яку вони задекларували, — це цілком нормальний механізм», — сказав Дубовик.

﻿
