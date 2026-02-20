До Києва прибула з офіційним візитом федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.
Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, який привітав міністерку в українській столиці.
До складу австрійської делегації також увійшли урядовий координатор з питань відбудови України Вольфганг Анценгрубер та австрійські парламентарі.
Сибіга та Майнль-Райзінгер обговорили передачу Україні енергетичного обладнання з двох австрійських ТЕЦ.
Міністри також відвідали народний меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності, вшанувавши полеглих за Україну в російсько-українській війні, а також встановили лампадки до меморіалу Героїв Небесної Сотні.
Сибіга поінформував колегу про ситуацію на полі бою та пошкодження української енергосистеми внаслідок російських ударів. Міністр також поділився підсумками зустрічі в Женеві та українським баченням подальших перспектив мирних зусиль.
“Маємо активну двосторонню взаємодію. Я особливо вдячний Австрії за допомогу в подоланні наслідків російського зимового терору. Ми відчуваємо цю щиру солідарність на всіх рівнях: австрійського уряду, федеральних земель, громад та всіх австрійців. Австрія надала 3,5 мільйона євро через механізми Фонду підтримки енергетики України, МКЧХ, ЮНІСЕФ та Верховного комісара у справах біженців ООН”, – зазначив він.
Окрім того, Сибіга зауважив, що Австрія фінансує проєкти на суму 14,1 мільйона євро у сфері гуманітарного розмінування.
Глава МЗС повідомив про вагому роль Австрії у відновленні дитсадків, будівництві шелтерів та лікуванні важкопоранених цивільних. Окрім того, міністр назвав важливою фінансову підтримку австрійським урядом ініціативи “Food from Ukraine” та заявив, що є позитивні сигнали щодо приєднання Австрії найближчим часом до Альянсу культурної стійкості.
Дипломат подякував уряду Австрії за спеціальні рішення щодо страхування ризиків, які сприяють інвестиційній активності в Україні, та назвав це прикладом для інших держав.
Сибіга анонсував, що Київ готується за два тижні приймати австрійського федерального міністра економіки, енергетики та туризму разом із великою бізнес-делегацією. “Розраховуємо на нові домовленості та залучення нових інвестицій. Австрія доводить, що нейтралітет – це не байдужість”, – заявив міністр.
- Австрійська сторона раніше оголосила про виділення додаткових 3 млн євро гуманітарної допомоги нашій державі. Крім того, загальний внесок Відня до Фонду підтримки енергетики України наразі становить 15,5 млн євро.
- Окрім того, Відень може передати Україні вживане енергообладнання зі своїх станцій. Тим часом австрійський бізнес надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей.