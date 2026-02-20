На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
ГоловнаПолітика

До Києва прибула міністерка міжнародних справ Австрії (оновлено)

За два тижні має відбутися візит до України австрійського федерального міністра економіки, енергетики та туризму разом із великою бізнес-делегацією.

До Києва прибула міністерка міжнародних справ Австрії (оновлено)
Міністерка міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер і очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: x.com/andrii_sybih

До Києва прибула з офіційним візитом федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, який привітав міністерку в українській столиці.

До складу австрійської делегації також увійшли урядовий координатор з питань відбудови України Вольфганг Анценгрубер та австрійські парламентарі.

Сибіга та Майнль-Райзінгер обговорили передачу Україні енергетичного обладнання з двох австрійських ТЕЦ.

Міністри також відвідали народний меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності, вшанувавши полеглих за Україну в російсько-українській війні, а також встановили лампадки до меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Міністерка міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер і очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС України
Міністерка міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер і очільник МЗС Андрій Сибіга

Сибіга поінформував колегу про ситуацію на полі бою та пошкодження української енергосистеми внаслідок російських ударів. Міністр також поділився підсумками зустрічі в Женеві та українським баченням подальших перспектив мирних зусиль.

“Маємо активну двосторонню взаємодію. Я особливо вдячний Австрії за допомогу в подоланні наслідків російського зимового терору. Ми відчуваємо цю щиру солідарність на всіх рівнях: австрійського уряду, федеральних земель, громад та всіх австрійців. Австрія надала 3,5 мільйона євро через механізми Фонду підтримки енергетики України, МКЧХ, ЮНІСЕФ та Верховного комісара у справах біженців ООН”, – зазначив він.

Окрім того, Сибіга зауважив, що Австрія фінансує проєкти на суму 14,1 мільйона євро у сфері гуманітарного розмінування.

Глава МЗС повідомив про вагому роль Австрії у відновленні дитсадків, будівництві шелтерів та лікуванні важкопоранених цивільних. Окрім того, міністр назвав важливою фінансову підтримку австрійським урядом ініціативи “Food from Ukraine” та заявив, що є позитивні сигнали щодо приєднання Австрії найближчим часом до Альянсу культурної стійкості.

Дипломат подякував уряду Австрії за спеціальні рішення щодо страхування ризиків, які сприяють інвестиційній активності в Україні, та назвав це прикладом для інших держав.

Сибіга анонсував, що Київ готується за два тижні приймати австрійського федерального міністра економіки, енергетики та туризму разом із великою бізнес-делегацією. “Розраховуємо на нові домовленості та залучення нових інвестицій. Австрія доводить, що нейтралітет – це не байдужість”, – заявив міністр.

Фото: МЗС України

Міністерка міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер і очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС України
Міністерка міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер і очільник МЗС Андрій Сибіга

  • Австрійська сторона раніше оголосила про виділення додаткових 3 млн євро гуманітарної допомоги нашій державі. Крім того, загальний внесок Відня до Фонду підтримки енергетики України наразі становить 15,5 млн євро.
  • Окрім того, Відень може передати Україні вживане енергообладнання зі своїх станцій. Тим часом австрійський бізнес надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies