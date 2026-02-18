Україна закликає інші країни утриматися від участі у церемонії, аби не легітимізувати дії агресорів.

Міністерство закордонних справ та Міністерство молоді і спорту України засудили рішення допустити російських і білоруських спортсменів на Паралімпійські ігри під національною символікою.

Спільну заяву міністра закородниих справ Андрія Сибіги та міністра молоді і спорту Матвія Бідного опублікували на сайті МЗС України.

У тексті спільної заяви очільників відомств наголошується, що офіційне підняття російських і білоруських прапорів на змаганнях Паралімпійських ігор виправдовує злочини російських окупантів та їхніх білоруських поплічників.

"Прапори й гімни Росії та Білорусі уособлюють режими, що ведуть агресивну війну. Підняття цих прапорів на спортивній арені виправдовує злочини російських окупантів та їхніх білоруських поплічників. Прапори й гімни агресорів уособлюють режими, що ведуть агресивну війну. Із цими прапорами у руках руйнують міста. Тримаючи їх – вбивають цивільних. ", – йдеться у заяві.

Очільники відомств наголошують, що Росія перетворила спорт на інструмент війни проти вільного світу, а не лише проти України.

"У паралімпійському русі РФ прославляють учасників агресивної війни. Їм вручають нагороди за підтримку агресії. Україна вже застосувала санкції до російських спортивних пропагандистів, Паралімпійського комітету Росії та його керівника Павла Рожкова", – ідеться у тексті заяви.

Наголошується, що паралімпійський спорт має стояти за гідність і справедливість. Він має захищати тих, хто долає бар’єри. Він не має ставати трибуною для держав, які ці бар’єри множать війною.

"Ми закликаємо Міжнародний паралімпійський комітет та організаційний комітет ігор переглянути рішення про допуск росіян та білорусів під національною символікою. Ми очікуємо заборони державної символіки Росії та Білорусі на Паралімпіаді. Ми просимо партнерів діяти принципово", – додають у відомствах.

Українські посадовці попередили, що у разі неперегляду рішення вони не братимуть участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор та інших офіційних заходах.

Також Україна закликає урядових представників країн вільного світу утриматися від участі у церемонії, аби не легітимізувати дії агресорів.

"Закликаємо урядових представників країн вільного світу не відвідувати церемонію відкриття та інші заходи у рамках Паралімпійських ігор, аби не нормалізувати відбілювання воєнних злочинів і геноциду своєю присутністю, чітко висловити свою позицію із засудженням агресивної війни та тих, хто сприяє безкарності РФ і Білорусі.

Україна продовжить роботу на всіх міжнародних майданчиках, щоб відновити справедливість. Ми захищаємо чесний спорт. Ми захищаємо гідність людей. І ми захищаємо право світу називати війну війною, а агресора агресором", – ідеться у заяві.