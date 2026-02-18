Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

СЗРУ: Кремль використовує паспортизацію для політичного тиску на тимчасово окуповані регіони Грузії

Кремль перейшов до селективної моделі контролю в окупованих Південній Осетії та Абхазії.

СЗРУ: Кремль використовує паспортизацію для політичного тиску на тимчасово окуповані регіони Грузії
Фото: СЗРУ

Росіяни знайшли нову стратегію в окупованих Південній Осетії та Абхазії, яка демонструє селективний підхід Кремля до місцевих еліт та населення.

Про це розповідають у Службі зовнішньої розвідки України.

14 лютого 2026 року у Цхінвалі (Південна Осетія) на базі центру МВС РФ відкрився пункт видачі внутрішніх паспортів. На церемонії "прем’єр" Д. Тадтаєв та російський посол М. Кулахметов наголошували на "союзницьких відносинах" та спільній історії, що традиційно супроводжує розширення контролю РФ над регіоном.

Паралельно у Абхазії політика Москви стала значно жорсткішою. 6 лютого в Сухумі було зупинено роботу пунктів видачі паспортів та водійських посвідчень. 

Тепер документи можна оформити лише на території РФ, зі сплатою мита від 4 до 6 тисяч рублів. Формальним приводом стали заяви окремих абхазьких депутатів щодо правомірності роботи співробітників МВС РФ, хоча місцевий парламент таких рішень не ухвалював.

За даними розвідки, контраст особливо помітний на тлі того, що російські паспорти отримали близько 190 тис. жителів Абхазії з приблизно 244 тис. населення. Пункти їх видачі працювали з квітня 2025 року на підставі угоди про подвійне громадянство та оформляли документи безкоштовно. 

13 лютого "президент" Б. Гунба публічно звернувся до Кремля з проханням відновити процедуру, зазначивши, що її зупинка підриває легітимність уже виданих документів та виплат.

Аналітики пов’язують такий підхід із кураторством першого заступника керівника АП РФ Сергія Кірієнка. Синхронне відкриття паспортного пункту в Цхінвалі та блокування аналогічного механізму в Абхазії свідчить про перехід Кремля до селективної моделі контролю, де рівень підтримки залежить від політичної покори місцевих еліт.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies