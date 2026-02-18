СЗРУ: Кремль використовує паспортизацію для політичного тиску на тимчасово окуповані регіони Грузії

Кремль перейшов до селективної моделі контролю в окупованих Південній Осетії та Абхазії.

Росіяни знайшли нову стратегію в окупованих Південній Осетії та Абхазії, яка демонструє селективний підхід Кремля до місцевих еліт та населення.

Про це розповідають у Службі зовнішньої розвідки України.

14 лютого 2026 року у Цхінвалі (Південна Осетія) на базі центру МВС РФ відкрився пункт видачі внутрішніх паспортів. На церемонії "прем’єр" Д. Тадтаєв та російський посол М. Кулахметов наголошували на "союзницьких відносинах" та спільній історії, що традиційно супроводжує розширення контролю РФ над регіоном.

Паралельно у Абхазії політика Москви стала значно жорсткішою. 6 лютого в Сухумі було зупинено роботу пунктів видачі паспортів та водійських посвідчень.

Тепер документи можна оформити лише на території РФ, зі сплатою мита від 4 до 6 тисяч рублів. Формальним приводом стали заяви окремих абхазьких депутатів щодо правомірності роботи співробітників МВС РФ, хоча місцевий парламент таких рішень не ухвалював.

За даними розвідки, контраст особливо помітний на тлі того, що російські паспорти отримали близько 190 тис. жителів Абхазії з приблизно 244 тис. населення. Пункти їх видачі працювали з квітня 2025 року на підставі угоди про подвійне громадянство та оформляли документи безкоштовно.

13 лютого "президент" Б. Гунба публічно звернувся до Кремля з проханням відновити процедуру, зазначивши, що її зупинка підриває легітимність уже виданих документів та виплат.

Аналітики пов’язують такий підхід із кураторством першого заступника керівника АП РФ Сергія Кірієнка. Синхронне відкриття паспортного пункту в Цхінвалі та блокування аналогічного механізму в Абхазії свідчить про перехід Кремля до селективної моделі контролю, де рівень підтримки залежить від політичної покори місцевих еліт.