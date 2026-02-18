Фіцо хоче відправити словацьких експертів в Україну для перевірки нафтопроводу «Дружба»

Наразі посол Словаччини вже передав Україні офіційну ноту з вимогою надати деталі інциденту.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.

Про це йдеться на сайті уряду Словаччини.

За словами Фіцо, словацька сторона нібито досі не отримала від Києва вичерпних пояснень щодо ситуації в районі Бродів. Наразі посол Словаччини вже передав Україні офіційну ноту з вимогою надати деталі інциденту.

Прем’єр Словаччини запропонував словацькому послу відвідати Броди разом із групою технічних експертів, щоб «на власні очі» побачити пошкодження.

Словаччина також вимагатиме від ЄС надіслати незалежну моніторингову групу. Фіцо наголосив: якщо зупинка транзиту виявиться «політичним шантажем», це буде неприйнятно для Братислави.

Через припинення постачання уряд Словаччини прийняв рішення розконсервувати державні резерви та виділити компанії Slovnaft 250 тисяч тонн нафти. Це дозволить заводу працювати ще місяць, проте підприємство вже припинило експорт дизельного пального в Україну, щоб забезпечити власний ринок.

Прем'єр також додав, що перехід на альтернативний маршрут через Хорватію (нафтопровід Adria) призведе до здорожчання пального, оскільки транзитні збори там у п'ять разів вищі за українські.