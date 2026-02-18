Поліцейські розшукали та притягнули до відповідальності неповнолітнього, який пошкодив меморіальне місце біля будинку, де жив загиблий військовий.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Хлопець у стані сп’яніння розкидав квіти і забруднив фасад поруч із пам’ятною дошкою.

Інцидент стався після того, як до правоохоронців звернулася мати загиблого бійця. Вона виявила потрощені вазони і сліди бруду на стіні будинку біля таблички, встановленої на честь її сина.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили, що наругу вчинив 17-річний житель Харківської області, який гостював у столиці в родичів. Того вечора він разом із товаришем вживав алкоголь, після чого почав хуліганити. Пояснити мотив свого вчинку юнак не зміг.

На підлітка склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Він також особисто попросив вибачення у матері загиблого захисника. Крім того, ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди з неповнолітнім та його родичами.

Матеріали справи передадуть до суду, який і визначить остаточне покарання.