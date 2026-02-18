Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаКиїв

У Києві неповнолітній осквернив місце пам’яті загиблого захисника

Житель Харківської області приїхав погостювати до родичів.

У Києві неповнолітній осквернив місце пам’яті загиблого захисника
Поліцейські розшукали та притягнули до відповідальності неповнолітнього, який пошкодив меморіальне місце біля будинку, де жив загиблий військовий. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Хлопець у стані сп’яніння розкидав квіти і забруднив фасад поруч із пам’ятною дошкою.

Інцидент стався після того, як до правоохоронців звернулася мати загиблого бійця. Вона виявила потрощені вазони і сліди бруду на стіні будинку біля таблички, встановленої на честь її сина.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили, що наругу вчинив 17-річний житель Харківської області, який гостював у столиці в родичів. Того вечора він разом із товаришем вживав алкоголь, після чого почав хуліганити. Пояснити мотив свого вчинку юнак не зміг.

На підлітка склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Він також особисто попросив вибачення у матері загиблого захисника. Крім того, ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди з неповнолітнім та його родичами.

Матеріали справи передадуть до суду, який і визначить остаточне покарання. 

