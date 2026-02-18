Генштаб: російські війська продовжують тиснути на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті зафіксували 102 боєзіткнення. Бої тривають.

Окупанти продовжують спроби просуватися вглиб території України на деяких ділянках фронту, найбільш активно – на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 102, інформує Генштаб ЗСУ.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Рогізне, Іскрисківщина, Рижівка, Старикове, Будки, Яструбщина, Середина-Буда та Бачівськ. На Чернігівщині - Михальчина Слобода, Ясна Поляна, Гута-Студенецька, Гута, Карповичі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вільча та Фиголівка. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед в районі Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Наразі штурмових дій з боку ворога не спостерігається.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки та Закітного. Одна з двох атак триває.

На Краматорському напрямку агресор намагався просунутися в районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. Триває одна атака. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 27 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новопідгородне. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 26 атак.

На Олександрівському напрямку ворог наступав шість разів, у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого та Нового Запоріжжя. Дві штурмові дії тривають. Райони Орестополя та Покровського зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 38 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Шість штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Малої Токмачки, Копанів та Терсянки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували тричі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.