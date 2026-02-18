Росіяни скинули три керовані авіабомби "ФАБ-250" по Костянтинівці на Донеччині

Російська армія скинула три керовані авіабомби по багатоповерхівках міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок ударів будинки зруйновані вщент.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.

"Російські окупанти продовжують свій кривавий терор. Внаслідок чергового авіаудару з боку окупантів по житлових кварталах міста, три багатоповерхівки, які були домівками для сотень людей, перетворилися на руїни. Ворог вкотре довів свою терористичну сутність, цілеспрямовано обираючи цілями оселі звичайних мирних мешканців", – наголошує Горбунов.

Фото: Сергій Горбунов

Російська авіація застосувала по місту три керовані авіабомби "ФАБ-250". За попередньою інформацією, постраждалих немає. Очільник МВА додає, що росіяни застосовують авіабомби, призначені для знищення укріплень, для знищення мирних багатоповерхівок.

"Те, що росіяни називають "військовими об’єктами", насправді – наші вітальні, дитячі кімнати та затишні подвір’я. Кожне влучання керованої авіабомби – це спроба вбити не лише місто, а й наш дух. Але вони забувають головне: стіни ми відбудуємо, а лють до загарбника та воля до життя - незламні. Закликаємо кожного: не чекайте наступного прильоту! Будинки можна відбудувати, але повернути життя – неможливо. Єдиний шлях зберегти себе та своїх близьких – це евакуація", – наголошує він.