Українські дрони атакували російський оборонний завод "Прогрес" у Чебоксарах

Глава республіки Чувашия запевнив, що постраждалих і руйнувань немає, проте додав, що на місцях працюють екстрені та оперативні служби.

Глава Чуваської республіки Росії Олег Ніколаєв заявив про масовану атаку безпілотників на місто Чебоксари, в якому розташоване АТ "ВНДІР-Прогрес", що працює на Збройні сили РФ.

Про це він повідомив у Telegram, а також Міноборони РФ та інші канали.

"Вранці на території Чувашії зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів у Новоюжному районі Чебоксар і в Чебоксарському окрузі (Яуші)", - написав Ніколаєв.

При цьому він запевнив, що постраждалих і руйнувань капітальних споруд немає, проте додав, що на місцях працюють екстрені та оперативні служби. Пізніше Ніколаєв заявив про повторну атаку на Чебоксари, але закликав жителів "не піддаватися паніці".

У Міноборони РФ заявили, що вночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 43 українські безпілотники. Зокрема, 21 дрон нібито збили над Брянською областю, 6 – над Бєлгородською, 5 – над Курською, по 2 – над Ростовською областю і Чуваською Республікою. Також 6 БпЛА нібито знищили над тимчасово окупованим Кримом і 1 – над акваторією Чорного моря.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів писав про вибухи в місті і публікував фото диму. Місцеві говорили про чергове влучання в оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".