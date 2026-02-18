«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські дрони атакували російський оборонний завод "Прогрес" у Чебоксарах

Глава республіки Чувашия запевнив, що постраждалих і руйнувань немає, проте додав, що на місцях працюють екстрені та оперативні служби. 

Українські дрони атакували російський оборонний завод "Прогрес" у Чебоксарах
Фото: c

Глава Чуваської республіки Росії Олег Ніколаєв заявив про масовану атаку безпілотників на місто Чебоксари, в якому розташоване АТ "ВНДІР-Прогрес", що працює на Збройні сили РФ.

Про це він повідомив у Telegram, а також Міноборони РФ та інші канали.

"Вранці на території Чувашії зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів у Новоюжному районі Чебоксар і в Чебоксарському окрузі (Яуші)", - написав Ніколаєв.

При цьому він запевнив, що постраждалих і руйнувань капітальних споруд немає, проте додав, що на місцях працюють екстрені та оперативні служби. Пізніше Ніколаєв заявив про повторну атаку на Чебоксари, але закликав жителів "не піддаватися паніці".

У Міноборони РФ заявили, що вночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 43 українські безпілотники. Зокрема, 21 дрон нібито збили над Брянською областю, 6 – над Бєлгородською, 5 – над Курською, по 2 – над Ростовською областю і Чуваською Республікою. Також 6 БпЛА нібито знищили над тимчасово окупованим Кримом і 1 – над акваторією Чорного моря.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів писав про вибухи в місті і публікував фото диму. Місцеві говорили про чергове влучання в оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies