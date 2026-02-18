Росія вже втратила в Україні близько 1 256 080 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 740 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 1 256 080 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.02.26:

особового складу - близько 1 256 080 (+740) осіб

танків - 11 681 (+3)

бойових броньованих машин - 24 051 (+6)

артилерійських систем - 37 363 (+40)

РСЗВ - 1 648 (+0)

засоби ППО - 1 302 (+1)

літаків - 435 (+0)

гелікоптерів - 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 137 924 (+1 851)

крилаті ракети - 4 314 (+26)

кораблі / катери - 29 (+0)

підводні човни - 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 78 919 (+194)

спеціальна техніка - 4 072 (+1).

Дані уточнюються.