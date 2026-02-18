За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 740 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 1 256 080 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.02.26:
- особового складу - близько 1 256 080 (+740) осіб
- танків - 11 681 (+3)
- бойових броньованих машин - 24 051 (+6)
- артилерійських систем - 37 363 (+40)
- РСЗВ - 1 648 (+0)
- засоби ППО - 1 302 (+1)
- літаків - 435 (+0)
- гелікоптерів - 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 137 924 (+1 851)
- крилаті ракети - 4 314 (+26)
- кораблі / катери - 29 (+0)
- підводні човни - 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни - 78 919 (+194)
- спеціальна техніка - 4 072 (+1).
Дані уточнюються.