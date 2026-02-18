«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Сили оборони ліквідували ще 740 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 256 080 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 740 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 740 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 1 256 080 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.02.26:

  • особового складу - близько 1 256 080 (+740) осіб
  • танків - 11 681 (+3) 
  • бойових броньованих машин - 24 051 (+6) 
  • артилерійських систем - 37 363 (+40) 
  • РСЗВ - 1 648 (+0)
  • засоби ППО - 1 302 (+1)
  • літаків - 435 (+0)
  • гелікоптерів - 347 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 137 924 (+1 851) 
  • крилаті ракети - 4 314 (+26)
  • кораблі / катери - 29 (+0)
  • підводні човни - 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 78 919 (+194)
  • спеціальна техніка - 4 072 (+1).

Дані уточнюються. 

﻿
