«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни почали встановлювати FPV-дрони на "шахеди"

Додаткова небезпека для цивільних та екіпажів ППО.

Росіяни почали встановлювати FPV-дрони на "шахеди"
Модернізовані "шахеди"
Фото: Facebook/Сергій Флеш

Радник міністра оборони України Сергій "Flash" Бескрестнов у своєму Telegram повідомив про нову технологію росіян, яка полягає у кріпленні на ударні безпілотники типу "шахед" засобів для транспортування FPV-дронів.

За словами фахівця у галузі радіотехнологій, російські БПЛА можуть переносити на собі два FPV-дрони. Раніше такі кріплення з'являлися лише на дешевших і простіших "молніях" і "герберах".

Бескрестнов закликав екіпажі зенітних дронів взяти до уваги можливу наявність FPV на ударних безпілотниках. Він також звернувся до ЗСУ щодо взяття до відома нових ризиків.

﻿
