Радник міністра оборони України Сергій "Flash" Бескрестнов у своєму Telegram повідомив про нову технологію росіян, яка полягає у кріпленні на ударні безпілотники типу "шахед" засобів для транспортування FPV-дронів.

За словами фахівця у галузі радіотехнологій, російські БПЛА можуть переносити на собі два FPV-дрони. Раніше такі кріплення з'являлися лише на дешевших і простіших "молніях" і "герберах".

Бескрестнов закликав екіпажі зенітних дронів взяти до уваги можливу наявність FPV на ударних безпілотниках. Він також звернувся до ЗСУ щодо взяття до відома нових ризиків.