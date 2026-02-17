Головне за вівторок, 17 лютого: атака на Запоріжжя, майже 140 боєзіткнень, переговори в Женеві

Бойові дії на Донеччині, 137 бойових зіткнень, ворожі обстріли, запобіжний захід Галущенку, поширення захворювання на ГРВІ. Яким запам’ятається 1455-й день повномасштабної війни.

Українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року

Є необхідність розгортання масштабного виробництва ракет у Європі. Але попри багаторічні перемовини та обіцянки, питання отримання ліцензій від США на виробництво ракет для систем Patriot залишається невирішеним, заявив Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні 17 лютого.

«Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для «петріотів. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо», - розповів Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 лютого відбулося 137 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Гуляйпільському напрямку, там окупанти здійснили 29 атак.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак.

17 лютого Росія атакувала Запоріжжя.

Керівник ОВА Іван Федоров повідомив про те, що ворог застосував безпілотники.

Поранена жінка не вижила. Пошкоджень також зазнали житлові будинки.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України цієї ночі уразили один з найбільших виробників метанолу в Росії та Європі - завод "Метафракс Кемікалс", розташований у Пермському краї, за понад 1600 км від кордону з Україною.

Про це Lb.ua повідомили джерела в СБУ.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит - хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників. За попередніми даними, уражено установку з виробництва метанолу.

Представники чотирьох європейських держав стежать за переговорами України, США і Росії у Женеві, пише італійське видання La Stampa.

Зазначається, що Італія разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією стежить за роботою третього раунду переговорів.

Відомо, що нинішні перемовини в Женеві триватимуть два дні, відбуватимуться у готелі InterContinental.

До складу делегації України увійшли, зокрема, голова ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Росія повернулася до переговорної групи, яка представляла її в Туреччині: путінський помічник Владімір Мединський, заступник закордонних справ Міхаіл Галузін та голова ГРУ Ігорь Костюков.

Вищий антикорсуд 17 лютого розпочав обрання запобіжного заходу колишньому міністру юстиції і енергетики Герману Галущенку, який є підозрюваним по справі "Мідас". Засідання транслювали у відкритому режимі.

Слідчий суддя після перебування у нарадчій кімнаті озвучив своє рішення - він відправив ексміністра під варту на 60 діб - до 15 квітня включно. Галущенко також може внести 200 млн грн застави, аби вийти із СІЗО.

Уже в 21 області та місті Києві (88%) встановлено циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їхнє широке поширення країною.

Про це йдеться в щотижневому бюлетені Центру громадського здоров’я МОЗ.

Зараз у країні, за даними ЦГЗ, середній рівень інтенсивності захворювання на ГРВІ, розрахованого для України. Це 488,9 на 100 000 населення. І це на 4,9% більше аналогічного показника минулого тижня.

Найбільша кількість випадків зафіксована у місті Києві (12 290), Київській (18 335 випадків), Дніпропетровській (15 144 випадки) та Львівській (10 593 випадки) областях.

