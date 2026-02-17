СБУ уразила російський хімзавод "Метафракс Кемікалс", що виготовляє складові для вибухових речовин

Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

Фото: СБУ

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України цієї ночі уразили одного з найбільших виробників метанолу в Росії та Європі - завод "Метафракс Кемікалс", розташований у Пермському краї, за понад 1600 км від кордону з Україною.

Про це Lb.ua повідомили джерела в СБУ.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит - хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

Фото: СБУ Реакція російських соцмереж на вибух

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників. За попередніми даними, уражено установку з виробництва метанолу.

"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - наголосили в спецслужбі.