Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Росія під масованим обстрілом БПЛА: атаковано Краснодарський край і Татарстан

Одразу п'ять аеропортів країни-агресора припиняли роботу через тривогу.

Ільський НПЗ після однієї з попередніх атак
Фото: Exilenova+

У ніч на 17 лютого низка регіонів Росії перебувають під масованим обстрілом ударними безпілотниками.

Як пише "Українська правда", у Краснодарському країн під атакою опинився Ільський нафтопереробний завод, де виникла масштабна пожежа. Влада регіону стверджує, що збила не менше 20 БПЛА.

Аеропорти Краснодара, Сочі і Геленджика припиняли роботу через повітряну тривогу. У Новоросійську та Слов'янську-на-Кубані лунали сирени.

Водночас безпілотники дісталися і Татарстану. Вибухи лунали біля Казані та Нижньокамська, місцеві летовища також не приймали та не відправляли рейси. У Казані частково зникло елетропостачання. 

﻿
