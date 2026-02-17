Росія під масованим обстрілом БПЛА: атаковано Краснодарський край і Татарстан

Ільський НПЗ після однієї з попередніх атак

У ніч на 17 лютого низка регіонів Росії перебувають під масованим обстрілом ударними безпілотниками.

Як пише "Українська правда", у Краснодарському країн під атакою опинився Ільський нафтопереробний завод, де виникла масштабна пожежа. Влада регіону стверджує, що збила не менше 20 БПЛА.

Аеропорти Краснодара, Сочі і Геленджика припиняли роботу через повітряну тривогу. У Новоросійську та Слов'янську-на-Кубані лунали сирени.

Водночас безпілотники дісталися і Татарстану. Вибухи лунали біля Казані та Нижньокамська, місцеві летовища також не приймали та не відправляли рейси. У Казані частково зникло елетропостачання.